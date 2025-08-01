Η Εθνική Ελλάδας και τα κλιμάκια της «γαλανόλευκης», έχουν πλέον νέο «σπίτι». Απέμενε το τυπικό σκέλος για να μεταφερθεί πλέον στην κυριότητα της ΕΠΟ το αθλητικό κέντρο «Γεώργιος Βαρδινογιάννης» και αυτό συνέβη την Παρασκευή, 1η Αυγούστου του 2025.

Το αθλητικό κέντρο της Παιανίας βρίσκεται πλέον στα χέρια της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και όλα τα τμήματα της Εθνικής Ελλάδας για πρώτη φορά στην ιστορία, έχουν τον δικό τους χώρο.

Οι υπογραφές ανάμεσα στον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Μάκη Γκαγκάτση και τον Γιώργο Βαρδινογιάννη - το όνομα του οποίου πήρε ήδη το προπονητικό κέντρο - έχουν «πέσει» και η Παιανία θα γίνει πλέον ο τόπος της Εθνικής!

Πλέον, μετά και από αυτή την εξέλιξη, μπορούν να ξεκινήσουν τα βελτιωτικά έργα στις εγκαταστάσεις, ενώ, το κέντρο θα είναι πανέτοιμο προς χρήση με την έλευση του 2026.

Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για μία συμφωνία, που σφραγίστηκε περίπου στα 21 εκατ. ευρώ για την αγορά του προπονητικού. Για την υπογραφή του προσυμφώνου, τότε, δόθηκε το 10%, δηλαδή 2.150.000 ευρώ και πλέον όλο το ποσό έχει αποπληρωθεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η σημαντικότερη στρατηγική επιλογή της διοίκησης της ΕΠΟ, αλλά και μία από τις σπουδαιότερες στην ιστορία της Ομοσπονδίας επισφραγίστηκε σήμερα με την υπογραφή των συμβολαίων αγοράς του αθλητικού κέντρου "Γ. Βαρδινογιάννης". Τη συμφωνία συνομολόγησαν ο κ. Μάκης Γκαγκάτσης και ο κ. Γιώργος Βαρδινογιάννης και οι πρότυπες εγκαταστάσεις περιήλθαν στην ιδιοκτησία της ΕΠΟ.

Η συμφωνία, που είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί εδώ και καιρό, απέκτησε πλέον επίσημο χαρακτήρα, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τις Εθνικές Ομάδες, καθώς η ΕΠΟ εξασφαλίζει για πρώτη φορά στην ιστορία της ένα ιδιόκτητο προπονητικό κέντρο με αυτονόητες προοπτικές αξιοποίησης.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμό των Εθνικών Ομάδων, καθώς εξαλείφεται η εξάρτηση από εξωτερικές εγκαταστάσεις και η ανάγκη για συνεχείς μετακινήσεις. Παράλληλα, μειώνεται το λειτουργικό κόστος, ενώ η δυνατότητα μόνιμης εγκατάστασης δημιουργεί προϋποθέσεις για βελτιστοποίηση της προετοιμασίας και της απόδοσης των ομάδων.

Το "σπίτι των Εθνικών Ομάδων", που πήρε το όνομα του Γιώργου Βαρδινογιάννη, με μακρά ιστορία στη λειτουργία του ως προπονητική βάση, θα υποστεί παρεμβάσεις αναβάθμισης, για να καλύψει τις ανάγκες όλων των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων. Η απόκτηση του ακινήτου συνιστά, αναμφίβολα, μια ιστορική επένδυση για το ελληνικό ποδόσφαιρο, προσφέροντας ένα σταθερό λειτουργικό υπόβαθρο.

