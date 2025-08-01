Η μοναδική φυσική ομορφιά της Σαντορίνης, το ηφαίστειο με την επιβλητική καλντέρα, η κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια αξέχαστη διοργάνωση αθλητισμού και τουρισμού. Το Santorini Experience επιστρέφει από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου 2025, υποδεχόμενο επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές από όλο τον κόσμο.

Με φόντο τα γραφικά σοκάκια, την Καλντέρα και το ηφαιστειακό τοπίο της Σαντορίνης, το Santorini Experience 2025 προσφέρει μοναδικές στιγμές αθλητικού τουρισμού μέσα από αγώνες τρεξίματος, open water κολύμβησης και άλλες παράλληλες δράσεις. Οι δρομικοί αγώνες περιλαμβάνουν τις τρεις trail διαδρομές τρεξίματος 5χλμ «Αριστείδης Αλαφούζος» powered by Miele, 10χλμ powered by SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και 15χλμ, ιδανικές για συμμετέχοντες κάθε επιπέδου, με θέα που κόβει την ανάσα και πέρασμα από τους οικισμούς Οία, Ημεροβίγλι και Φηροστεφάνι. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει η κολυμβητική διαδρομή open water 1,5 μιλίου (2,4 χλμ), με εκκίνηση από το Ηφαίστειο και τερματισμό στο παλιό λιμάνι των Φηρών που γίνεται πάντα με την αρωγή της Ένωσης Λεμβούχων Σαντορίνης.

Το 2025, το Santorini Experience συμπληρώνει 10 χρόνια ζωής και διαρκούς εξέλιξης, αποτελώντας πλέον μια από τις πιο αναγνωρισμένες και βραβευμένες διοργανώσεις αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα και διεθνώς. Ξεκίνησε το 2015, με στόχο να τοποθετήσει τη Σαντορίνη στον παγκόσμιο χάρτη του αθλητισμού, προσελκύοντας κάθε χρόνο αθλητές και επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Σε αυτά τα δέκα χρόνια, χιλιάδες συμμετέχοντες έχουν τρέξει και κολυμπήσει με φόντο το μοναδικό ηφαιστειακό τοπίο του νησιού, σε διαδρομές που συνδυάζουν φυσική ομορφιά, ιστορία και πολιτισμό. Το μονοπάτι της Καλντέρας αναδείχθηκε σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς δρόμους τρεξίματος στην Ελλάδα, ενώ η κολυμβητική διαδρομή από το ηφαίστειο προς το παλιό λιμάνι των Φηρών χαρακτηρίζεται πλέον από πολλούς ως η ομορφότερη στον κόσμο, αφήνοντας «άφωνους» και εκστασιασμένους όσους την έχουν ζήσει. Μέσα από τη διοργάνωση, η Σαντορίνη απέκτησε έναν νέο ρόλο στον χάρτη του παγκόσμιου αθλητικού τουρισμού: υποστηρίζει τον αθλητισμό στο νησί, προσελκύοντας αθλητές διεθνούς κύρους, Ολυμπιονίκες και παγκόσμιους πρωταθλητές και δημιουργώντας ένα γεγονός που ξεπερνά τα όρια ενός απλού αγώνα – είναι πλέον μια γιορτή αξιών. Η επετειακή χρονιά σηματοδοτεί τη συνέχεια αυτής της πορείας, με νέες παράλληλες δράσεις, εκπλήξεις και προσκεκλημένους που θα ανακοινωθούν σύντομα. Το Santorini Experience παραμένει πιστό στο όραμά του: να προσφέρει μια μοναδική στιγμή που ενώνει αθλητισμό, φύση και πολιτισμό σε ένα από τα πιο ξεχωριστά και αυθεντικά τοπία του κόσμου.

Ο Δήμος Θήρας διασφαλίζει κάθε χρόνο την άρτια οργάνωση και τη βιώσιμη ανάπτυξη του θεσμού, καθώς αναδεικνύεται η Σαντορίνη ως διεθνής κορυφαίος προορισμός αθλητικού τουρισμού. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι εγγραφές για τους δημότες Θήρας παρέχονται δωρεάν, ως μία ένδειξη σεβασμού και ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας που στηρίζει έμπρακτα τη διοργάνωση όλα αυτά τα χρόνια. Η διοργάνωση πλαισιώνεται κάθε χρονιά με δραστηριότητες και εκδηλώσεις που απευθύνονται στην τοπική κοινωνία.

Από Ιαπωνία και Ελλάδα οι πρώτοι καλεσμένοι

Η διοργάνωση αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον με τη συμμετοχή δύο εξέχοντων αθλητών που έχουν διακριθεί διεθνώς και αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών». Φέτος, θα συμμετάσχει ο Ιάπωνας Ολυμπιονίκης open water κολύμβησης Yasu Hirai Fukuoka. Με σπουδαίες διακρίσεις σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, ο Yasu Hirai Fukuoka φέρνει το διεθνές κύρος και τον υψηλό ανταγωνισμό στο απαιτητικό αγώνισμα της ανοιχτής θάλασσας, ανεβάζοντας το επίπεδο του αγώνα και εμπνέοντας όλους τους συμμετέχοντες. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ο πρώτος Ιάπωνας άνδρας που συμμετείχε σε Ολυμπιακούς Αγώνες στην open water κολύμβηση και έχει λάβει μέρος δύο φορές στη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του πλανήτη.

Για πρώτη φορά στη διοργάνωση, θα λάβει μέρος η Νόρα Δράκου, 30 φορές πρωταθλήτρια Ελλάδας στην κολύμβηση, με 31 πανελλήνια ρεκόρ και με 4 συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες, που φέρνει στο νησί της Σαντορίνης την πολύτιμη γνώση και το υψηλό αγωνιστικό της επίπεδο, αφού έχει κατακτήσει τα περισσότερα μετάλλια από κάθε άλλη Ελληνίδα κολυμβήτρια. Είναι αδιαμφισβήτητο, ότι αποτελεί πρότυπο για πολλούς νέους αθλητές ενισχύοντας με την παρουσία της την ποιότητα και το κύρος της διοργάνωσης. Πρόκειται για τα πρώτα μεγάλα ονόματα αθλητών που ανακοινώνονται για τη φετινή επετειακή διοργάνωση — και το ενδιαφέρον κορυφώνεται, καθώς θα ακολουθήσουν και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις με διακεκριμένους συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κάνε τώρα την εγγραφή σου!

Απόκτησε τώρα τη θέση σου στο Santorini Experience 2025 και γίνε μέρος μιας μοναδικής διοργάνωσης που συνδυάζει τη δράση, τη φύση και την ομορφιά σε ένα από τα πιο εμβληματικά νησιά του κόσμου. Εξασφάλισε τη συμμετοχή σου στο τρέξιμο και την κολύμβηση! Μπορείς να εγγραφείς από εδώ: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/santorini-experience-2025/

Η διοργάνωση δεν απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε αθλητές, αλλά σε όλη την οικογένεια και τους επισκέπτες του νησιού. Το Santorini Experience εξελίσσεται σε μια διαφορετική συμμετοχή για μικρούς και μεγάλους, με παράλληλες δράσεις και δραστηριότητες που σύντομα θα ανακοινωθούν. Με έντονο το στοιχείο της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας και με στόχο τη δημιουργία μιας εορταστικής ατμόσφαιρας, το event ενώνει αθλητισμό, πολιτισμό και ψυχαγωγία, προσφέροντας κάτι ξεχωριστό για όλους.

Πλούσια δώρα για κάθε συμμετέχοντα

Όλοι οι αθλητές θα λάβουν ένα πλούσιο πακέτο συμμετοχής με τεχνικό T-shirt, συλλεκτική τσάντα, chip χρονομέτρησης, μετάλλιο για τους τερματίσαντες, αριθμό συμμετοχής, κολυμβητικό σκουφάκι και πολλά ακόμα προνόμια. Επιπλέον, παρέχονται υπηρεσίες φύλαξης, τροφοδοσία κατά τη διάρκεια των διαδρομών, ιατρική υποστήριξη και μοναδικά δώρα από τους χορηγούς, που κάνουν την συμμετοχή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται τις ημέρες της διοργάνωσης στο κατάστημα Alafouzos Sport στα Φηρά, που είναι το Official Sports Store της διοργάνωσης, όπως επίσης, στις γραμματείες των αγώνων τις ημέρες διεξαγωγής τους.

Δωρεάν Συμμετοχή στους Δημότες Θήρας

Οι δημότες Θήρας έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος δωρεάν. Οι δωρεάν εγγραφές για τους δημότες Θήρας θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες και θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο κατάστημα Alafouzos Sport.

Ανακάλυψε τη μαγεία της Σαντορίνης με εκπτώσεις στον premium στόλο της SIXT!

Η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, επιστρέφει στο Santorini Experience 2025 ως Premium Mobility Partner, προσφέροντας κορυφαίες λύσεις μετακίνησης με άνεση, ασφάλεια και στυλ. Ο πλήρως ανανεωμένος στόλος της SIXT σε περιμένει για να απολαύσεις κάθε διαδρομή, είτε κατευθύνεσαι προς τη γραμμή εκκίνησης, είτε εξερευνάς το νησί μετά τον τερματισμό.

Κλείσε τώρα το όχημα που σου ταιριάζει μέσω της ειδικής σελίδας της SIXT εδώ: https://www.sixt.gr/campaign/santorini-experience-promo/ και κέρδισε προνομιακές τιμές με έκπτωση 15%.

Η έκπτωση εφαρμόζεται αυτόματα αποκλειστικά μέσω του παραπάνω συνδέσμου, χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή κάποιου κωδικού. Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως και τις 15 Οκτωβρίου, με περίοδο ενοικίασης από 1 έως 15 Οκτωβρίου, και εφαρμόζεται σε όλα τα καταστήματά SIXT για αυτή τη χρονική περίοδο του event. Ζήσε τη Σαντορίνη με άνεση, αυτοπεποίθηση και premium εξυπηρέτηση!

Premium Mobility Partner της διοργάνωσης είναι η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Silver Sponsor είναι το Athina Luxury Suites.

Bronze Sponsors της διοργάνωσης είναι οι Miele, Snappi, NOŪS Santorini.

Official Water είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Official Sports Store της διοργάνωσης είναι το Alafouzos Sport.

Partners της διοργάνωσης είναι οι Ένωση Λεμβούχων Σαντορίνης, VIP Santorini, Messinian Spa και το Rizes Gastro Taverna.

Lifeguard Partner είναι η Lifeguard Patrol.

Η διοργάνωση θα υλοποιηθεί με την πολύτιμη αρωγή των Χορηγών Φιλοξενίας, που με ειδικές τιμές, προωθούν το νησί και προσφέρουν τεράστια υποστήριξη στη διοργάνωση. Τα μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα ξενοδοχεία είναι τα ακόλουθα: Athina Luxury Suites, NOŪS Santorini, Vedema, A Luxury Collection Resort Santorini (Empiria Group), Santo Collection Resort & Villas, 270 Oia’s View, Lydia’s House, Coco-Mat Hotel Santorini, Magma Resort Santorini, Aqua Vista Hotels, The Majestic Hotel Santorini (Kord Hotels), Meltemi Suites, Meltemi Village, Atlantis Beach, Mon Signor, Fanouris Condo, MONOLiTHIA, Epavlis Hotel (Meraki Collection), Eteoro Suites Santorini, Sea Breeze Beach Resort Santorini, K & K Unique Holiday Homes, Aja Retreat, Loizos Stylish Residences, Venus Sunrise Suites & Villas, Sienna Eco Resort.

Το Santorini Experience αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Θήρας, του Τμήματος Αθλητισμού Πολιτισμού του Δήμου Θήρας και της ActiveMedia Group.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικές τιμές σε διαμονές και τις ειδικές εκπτώσεις στη μεταφορά σας από και προς τη Σαντορίνη, θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.



