Έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση ο Νίκολα Γιόκιτς!



Ο Σέρβος σέντερ παρέμεινε στα... πιτς για έναν μήνα, μετά από τον τραυματισμό στο γόνατο που υπέστη στις 29/12, όμως πλέον έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε και είναι διαθέσιμος για την επερχόμενη αναμέτρηση των Νάγκετς με τους Κλίπερς (31/1, 04:00).

Ο Γιόκιτς μετρά φέτος κατά μέσο όρο 29,6 πόντους, 12,2 ριμπάουντ και 11 ασίστ στα 32 παιχνίδια στα οποία έχει πατήσει παρκέ, ενώ οι Νάγκετς βρίσκονται στην 3η θέση της Δύσης με ρεκόρ 32-16, πίσω μόνο από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (38-11) και τους Σαν Αντόνιο Σπερς (32-15).

Denver's Nikola Jokic – out since Dec. 29 with a knee injury – plans to return tonight against the Los Angeles Clippers at home, sources tell ESPN. Jokic now is in position to also play in Sunday's showdown vs. Oklahoma City in Denver and be eligible for the season awards. pic.twitter.com/2Y6bncli50 — Shams Charania (@ShamsCharania) January 30, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.