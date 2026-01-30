Λογαριασμός
Ο Γιόκιτς επιστρέφει στη δράση μετά από έναν μήνα απουσίας

Επιστροφή στην δράση για τον Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος αναμένεται να αγωνιστεί στην αναμέτρηση των Νάγκετς με τους Κλίπερς

Γιόκιτς

Έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση ο Νίκολα Γιόκιτς!

Ο Σέρβος σέντερ παρέμεινε στα... πιτς για έναν μήνα, μετά από τον τραυματισμό στο γόνατο που υπέστη στις 29/12, όμως πλέον έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε και είναι διαθέσιμος για την επερχόμενη αναμέτρηση των Νάγκετς με τους Κλίπερς (31/1, 04:00).

Ο Γιόκιτς μετρά φέτος κατά μέσο όρο 29,6 πόντους, 12,2 ριμπάουντ και 11 ασίστ στα 32 παιχνίδια στα οποία έχει πατήσει παρκέ, ενώ οι Νάγκετς βρίσκονται στην 3η θέση της Δύσης με ρεκόρ 32-16, πίσω μόνο από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (38-11) και τους Σαν Αντόνιο Σπερς (32-15).

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Νίκολα Γιόκιτς NBA
