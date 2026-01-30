Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Πότε παίζει με Βικτόρια Πλζεν για τα playoffs του Europa League

Οι δύο ομάδες συναντώνται ξανά και αυτή τη φορά θα έχουν διπλό «ραντεβού», για μια θέση στους «16» της διοργάνωσης - Οι ώρες και οι ημερομηνίες των αγώνων

Παναθηναϊκός, Eurokinissi
Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle
  • Στις 19 και στις 26 Φεβρουαρίου οι αγώνες
  • Στο ΟΑΚΑ ο πρώτος αγώνας, στο Πλζεν η ρεβάνς

Συναντώνται ξανά και αυτή τη φορά θα έχουν διπλό «ραντεβού», με φόντο μια θέση στους «16» του Europa League.

Μετά τη League Phase, Παναθηναϊκός και Βικτόρια Πλζεν θα κοντραριστούν στα Playoffs της διοργάνωσης και έμαθαν και τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες που θα παίξουν τα δυο ματς.

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο παιχνίδι στις 19 Φεβρουαρίου στο ΟΑΚΑ θα γίνει στις 22:00, ενώ, η ρεβάνς στο Πλζεν θα διεξαχθεί στις 26 του ίδιου μήνα και ώρα 19:45.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Europa League
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark