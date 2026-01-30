Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στις 19 και στις 26 Φεβρουαρίου οι αγώνες

Στο ΟΑΚΑ ο πρώτος αγώνας, στο Πλζεν η ρεβάνς

Συναντώνται ξανά και αυτή τη φορά θα έχουν διπλό «ραντεβού», με φόντο μια θέση στους «16» του Europa League.

Μετά τη League Phase, Παναθηναϊκός και Βικτόρια Πλζεν θα κοντραριστούν στα Playoffs της διοργάνωσης και έμαθαν και τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες που θα παίξουν τα δυο ματς.

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο παιχνίδι στις 19 Φεβρουαρίου στο ΟΑΚΑ θα γίνει στις 22:00, ενώ, η ρεβάνς στο Πλζεν θα διεξαχθεί στις 26 του ίδιου μήνα και ώρα 19:45.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.