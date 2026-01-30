Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αιτήθηκε να γίνει το λιγότερο που θα ήταν εφικτό, πριν από την έναρξη του ματς απέναντι στη Βιλερμπάν στη Λιόν, προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, στην εκδρομή που πραγματοποιούσαν για να στηρίξουν την ομάδα του Λουτσέσκου.

Αντί για ενός λεπτού σιγή, θα τηρηθεί ενός λεπτού χειροκρότημα, όπως συνηθίζουν οι Γάλλοι, για να τιμήσουν τη μνήμη των εκλιπόντων...

