Ο Παναθηναϊκός ζήτησε να τιμήσει τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ πριν το τζάμπολ με τη Βιλερμπάν

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θέλησε να τιμήσει τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ πριν την έναρξη του ματς με τη Βιλερμπάν και το αίτημα θα ικανοποιηθεί

Φαρίντ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αιτήθηκε να γίνει το λιγότερο που θα ήταν εφικτό, πριν από την έναρξη του ματς απέναντι στη Βιλερμπάν στη Λιόν, προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, στην εκδρομή που πραγματοποιούσαν για να στηρίξουν την ομάδα του Λουτσέσκου.

Αντί για ενός λεπτού σιγή, θα τηρηθεί ενός λεπτού χειροκρότημα, όπως συνηθίζουν οι Γάλλοι, για να τιμήσουν τη μνήμη των εκλιπόντων...

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Ευρωλίγκα
