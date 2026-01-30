Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην «LDLC Arena» της Λιόν τη Βιλερμπάν (21:45, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας.



Λίγη ώρα πριν την αναμέτρηση έγιναν γνωστές οι 12άδες των δύο ομάδων. Για τους «πράσινους», επιστρέφουν στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν οι Τζέντι Όσμαν και Ντίνος Μήτογλου, ενώ κανονικά θα αγωνιστούν οι Ομέρ Γιούρτσεβεν και Ρισόν Χολμς.

Εκτός αποστολής, υπενθυμίζουμε, βρίσκεται ο Κέντρικ Ναν, όπως φυσικά και ο Ματίας Λεσόρ. Παράλληλα, ο Τούρκος τεχνικός άφησε εκτός 12άδας τους Αλέξανδρο Σαμοντούροφ και Μάριους Γκριγκόνις.



Από την άλλη πλευρά, η Βιλερμπάν δεν έχει να διαχειριστεί προβλήματα τραυματισμών και θα παραταχθεί πλήρης.



Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.



Βιλερμπάν (Πουπέ): Εμπουά, Τραορέ, Βοτιέ, Γουότσον, Εντιαγέ, Λάιτι, Μασά, Αζινσά, Ερτέλ, Ανγκόλα, Χάρισον, Σέλιας.

