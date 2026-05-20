Τελικός Europa League: Φράιμπουργκ-Άστον Βίλα 0-2 (α' ημίχρονο) - Live η εξέλιξη του αγώνα

Η Άστον Βίλα άνοιξε το σκορ στο 41' με τον Τίλεμανς

UPDATE: 22:48
Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα που μονομαχούν στις 22:00 στην Κωνσταντινούπολη με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του Europa League.

Για τους Γερμανούς θα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο, ενώ οι «χωριάτες» θέλουν να ζήσουν στιγμές '82 όταν είχαν κατακτήσει το Κύπελλο Πρωταθλητριών. Πριν από λίγο έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Οι ενδεκάδες του τελικού του Europa League:

Φράιμπουργκ (Γιούλιαν Σούστερ): Ατουμπόλου - Κίμπλερ, Γκίντερ, Λίνχαρτ, Τρέου - Έγκεσταϊν, Χέφλερ - Μανζάμπι, Μπέστε, Γκρίφο - Ματάνοβιτς.

Άστον Βίλα (Ουνάι Έμερι): Μαρτίνεζ - Κας, Κόνσα, Λίντελοφ, Τόρες, Ντιν - Τίλεμανς, Ρότζερς, ΜακΓκιν, Μπουεντία - Γουότκινς.

