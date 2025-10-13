Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ο επόμενος Λιονέλ Μέσι, καθώς έχει προλάβει και έχει δείξει τις ικανότητες του ήδη κι ας είναι μόνο 18 ετών. Βέβαια, απασχολεί πολύ και η εξωαγωνιστική του ζωή, κάτι το οποίο ποτέ δεν ίσχυε με τον Pulga, ο οποίος όσα χρόνια παίζει ποδόσφαιρο δεν έχει προκαλέσει ποτέ και για τίποτα.

Όπως είναι απόλυτα λογικό λοιπόν, το ταλέντο του Γιαμάλ έχει τραβήξει τα βλέμματα πολλών ομάδων οι οποίες θα ήθελαν να τον… κλέψουν από την Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί του ανανέωσαν πρόσφατα το συμβόλαιο το οποίο έχει ισχύ μέχρι το 2031, με τον 18χρονο να λαμβάνει 21 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, η Αλ Χιλάλ του Σιμόνε Ιντσάγκι κατέθεσε πρόταση-μαμούθ στην Μπαρτσελόνα για την απόκτησή του. Συγκεκριμένα, η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας προσφέρει 400 εκατομμύρια ευρώ και όλα τα δεδομένα έχουν πέσει στο τραπέζι.

