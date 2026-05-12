Ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν έκανε κάποια ανακοίνωση για το μέλλον του μετά τον αποκλεισμό των Λέικερς από τους Θάντερ στα playoffs του ΝΒΑ. Ο 41χρονος σούπερ σταρ δεν έχει συμβόλαιο και για τη νέα σεζόν, αλλά ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν θα παρατείνει την καριέρα του ή θα αποσυρθεί.

«Ακόμη δεν ξέρω, προφανώς, τι θα κάνω. Είναι φρέσκος ο αποκλεισμός. Δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει το μέλλον. Όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή... θα επιστρέψω και θα επαναπροσδιορίσω τις σκέψεις μου με την οικογένειά μου και θα τους μιλήσω, θα περάσω λίγο χρόνο μαζί τους, και όταν έρθει η ώρα, θα ξέρετε τι θα αποφασίσω να κάνω», τόνισε ο «βασιλιάς».

Ο ίδιος δεν είναι απογοητευμένος από την έκβαση της σεζόν, αλλά δεν κρύβει πως του ήταν δύσκολο να προσαρμοστεί σε έναν ρόλο… τρίτου «βιολιού», πίσω από Ντόντσιτς και Ριβς. «Δεν βλέπω τη χρονιά μου ως απογοήτευση, αυτό είναι απολύτως σίγουρο. Είχα έναν ρόλο που δεν είχα ποτέ άλλοτε στην καριέρα μου -- στην πραγματικότητα, στη ζωή μου. Δεν ήμουν ποτέ τρίτη επιλογή στη ζωή μου».

Σε δέκα ματς στα playoffs ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε 23,2 πόντους, 7,3 ασίστ, 6,7 ριμπάουντ και 1,3 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

LeBron James on his future:



"I don’t know what the future holds for me ... I’ll go back and recalibrate with my family and talk with them, spend some time with them, and when the time comes, you guys will know what I decide to do.”pic.twitter.com/zTpxHWi00T — Underdog NBA (@UnderdogNBA) May 12, 2026

