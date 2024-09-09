Για έκτη σερί χρονιά η bwin… τρέχει» στο Ioannina Lake Run!

Τα μεγαλύτερα αθλητικά events της Ελλάδας, έχουν τη «σφραγίδα» της bwin, κάτι που αποτυπώνεται και στη στήριξη για 6η διαδοχική χρονιά στο εντυπωσιακό Ioannina Lake Run. Το βραβευμένο στοιχηματικό brand, είναι ο Επίσημος Χορηγός της διοργάνωσης και για ακόμα μια φορά θέλει να βάλει τη δική του πινελιά. Η bwin πιστή στη στρατηγική της, στηρίζει έμπρακτα τον ελληνικό αθλητισμό παραμένοντας στο πλευρό των κορυφαίων αθλητικών events ανά την επικράτεια, ενώ έχει ως στόχο την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Τα Ιωάννινα ετοιμάζονται για ένα ακόμα εντυπωσιακό event, το οποίο φέτος θα «κλείσει» 18 χρόνια ζωής.



Το δρομικό ραντεβού θα δοθεί το διήμερο 21-22 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να ξεσηκώσει με τον παλμό και τον ενθουσιασμό του, την πόλη.

Η πανέμορφη διαδρομή στις όχθες της λίμνης Παμβώτιδας θα προσελκύσει και φέτος την προσοχή εκατοντάδων φίλων του δρομικού κινήματος και όχι μόνο. Οι δρομείς θα «σκεπάσουν» την πόλη με τις ιαχές τους και θα δώσουν το δικό τους χρώμα σε μια υπέροχη διοργάνωση, την πρώτη της σεζόν. Άλλωστε, θα ακολουθήσουν και άλλοι δύο σταθμοί στη φετινή παρουσία του bwin running team : Σπέτσες και Θεσσαλονίκη.

Η αρχή θα γίνει με τα 5 και 10 χιλιόμετρα, εκεί όπου θα συμμετάσχουν διάφορες δρομικές ομάδες! Άλλωστε, αυτή των 5 χιλιομέτρων του Ιoannina Lake Run θα αποτελέσει τη φετινή εκκίνηση του bwin running team, της πιο ορεξάτης δρομικής παρέας, που δίνει ραντεβού σε κάθε σπουδαίο αθλητικό γεγονός. Στο πρόγραμμα δεσπόζει και ο γύρος της λίμνης (30 χλμ.) για elite και average runners.



H Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της bwin, Ιωάννα Μπερίου τόνισε: «Στην bwin είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε κι εμείς, ώστε εκατοντάδες δρομείς να βρίσκονται στα πανέμορφα Ιωάννινα για να συμμετάσχουν με ενθουσιασμό στο μεγάλο δρομικό event της πόλης. Για εμάς η καλύτερη επιβράβευση είναι τα χαμόγελα των ανθρώπων που τρέχουν ξανά, βιώνοντας τα πολλαπλά οφέλη του αθλητισμού. Για έκτη διαδοχική χρονιά είμαστε χορηγοί και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό των μεγάλων αθλητικών event της χώρας».

