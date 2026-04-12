Γερμανία: Mια γυναίκα γράφει ποδοσφαιρική ιστορία

Η Ουνιόν Βερολίνου ανακοίνωσε το Σάββατο το διαζύγιο της με τον προπονητή Στέφεν Μπάουμγκαρτ, μετά την ήττα της με 1-3 από τη Χάιντενχαϊμ. Ένα απογοητευτικό δεύτερο μισό της σεζόν αποδείχθηκε μοιραίο για τον 54χρονο τεχνικό της ομάδας του Βερολίνου. Η Μαρί-Λουίζ Έτα θα αναλάβει το καθήκον να οδηγήσει την ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν, κάτι που την καθιστά την πρώτη γυναίκα που θα προπονεί ανδρική ομάδα της Μπουντεσλίγκα και αποτελεί μια στιγμή ορόσημο στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου.



Για την Έτα, η οποία θα αναλάβει τη γυναικεία ομάδα της Μπουντεσλίγκα της Ουνιόν Βερολίνου από το καλοκαίρι, το έργο δεν είναι εντελώς καινούργιο. Η 34χρονη είχε προηγουμένως διατελέσει βοηθός προπονήτριας στην Ουνιόν Βερολίνου κατά τη διάρκεια της μάχης για τον υποβιβασμό τον Μάιο του 2024. «Είμαι ενθουσιασμένη που η Μαρί-Λουίζ Έτα συμφώνησε να αναλάβει αυτόν τον ρόλο προσωρινά, πριν γίνει επίσημα προπονήτρια της γυναικείας επαγγελματικής ομάδας αυτό το καλοκαίρι», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ομάδας Χορστ Χελντ. Η Έτα πρόσθεσε: «Είμαι πεπεισμένη ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε τους κρίσιμους βαθμούς με αυτήν την ομάδα».

Κάτοχος του Champions League το 2010

Ως παίκτρια η Έτα γιόρτασε την πιο μεγάλη επιτυχία με την Τούρμπιν Πότσνταμ κατά τη διάρκεια της ενεργού καριέρας της. Τότε, με το όνομα Μαρί-Λουίζ Μπάγκεχορν, κέρδισε το γερμανικό πρωτάθλημα τρεις φορές και τον τίτλο του Champions League το 2010. Λόγω αρκετών τραυματισμών αναγκάστηκε να τερματίσει την καριέρα της ως παίκτρια σε ηλικία 26 ετών.



Στη συνέχεια, η προπονητική της καριέρα απογειώθηκε γρήγορα. Αρχικά εργάστηκε στην ακαδημία νέων της Βέρντερ Βρέμης, της ομάδας στην οποία είχε αγωνιστεί στη συνέχεια. Το 2021 διορίστηκε βοηθός προπονήτριας στην εθνική ομάδα γυναικών U15 της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (DFB). Ένα χρόνο αργότερα ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα Pro License και έκτοτε έχει λάβει επίσημα άδεια εργασίας ως προπονήτρια στην Μπούντεσλιγκα.

Μια νέα αρχή

«Είχαμε ένα απολύτως απογοητευτικό δεύτερο μισό της σεζόν μέχρι στιγμής και δεν αφήνουμε τους εαυτούς μας να μας ξεγελάει η βαθμολογία: η κατάστασή μας παραμένει επισφαλής και χρειαζόμαστε επειγόντως βαθμούς για να εξασφαλίσουμε τη θέση μας στο πρωτάθλημα», εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος, Χορστ Χελντ. «Δύο νίκες σε δεκατέσσερις αγώνες μετά από το χειμερινό διάλειμμα και οι εμφανίσεις που κάναμε τις τελευταίες εβδομάδες δεν μας δίνουν την αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε ακόμη να αλλάξουμε τα πράγματα με την τρέχουσα κατάσταση», συνέχισε ο Χελντ. «Επομένως, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε από την αρχή».



Πηγή: ARD, ntv

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.