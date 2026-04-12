Γιατί η αναμέτρηση της Μακάμπι με τη Χάποελ ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό

O Παναθηναϊκός έκλεισε την τελευταία «διαβολοβδομάδα» της Euroleague με μια μεγάλη νίκη στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» επί της Μπαρτσελόνα, αλλά και μια ήττα στη «ROIG Arena» από τη Βαλένθια πέφτοντας στην 8η θέση με ρεκόρ 21-16 και δεδομένα δεν θα έχει το πλεονέκτημα έδρας, ενώ δυσκολεύει πλέον και η υπόθεση της εξάδας που οδηγεί στα playoffs.

Οι «πράσινοι» θα πρέπει να κάνουν το καθήκον τους την τελευταία αγωνιστική στο T-Center απέναντι στην Εφές, ωστόσο θα περιμένουν και ένα... πασχαλινό δώρο απόψε από τη Μακάμπι στο Βελιγράδι!

Συγκεκριμένα η «ομάδα του λαού» κοντράρεται με τη Χάποελ στη «Χάλα Πιονίρ» σε εξ αναβολής ματς της 30ης αγωνιστικής, το οποίο αφορά άμεσα την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Και αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός, θέλει νίκη της Μακάμπι, αλλά και της Μονακό την τελευταία αγωνιστική κόντρα στη Χάποελ, αλλά και παράλληλα νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί του Ερυθρού Αστέρα στην Ισπανία, προκειμένου να είναι αυτός που θα μπει στην εξάδα.

Η αναμέτρηση της Μακάμπι με την Χάποελ, ξεκινά στις 22:15.

