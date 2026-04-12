Ο Τάισον φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και ευχήθηκε καλό Πάσχα

Με τη νέα φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και με ένα πλατύ χαμόγελο, ο Τάισον, απέστειλε τις ευχές του για την ημέρα του Πάσχα

Τάισον

Πιο... Έλληνας από ποτέ ο Τάισον! Ο Βραζιλιάνος άσος του ΠΑΟΚ, διανύει την 3η του σεζόν στη χώρα μας και έχει πλέον αρχίσει να υιοθετεί τις συνήθειες και όλους τους τρόπους ζωής της Ελλάδας.

O 38χρονος εξτρέμ του δικεφάλου, περνά ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές στη Θεσσαλονίκη και θέλησε να εναρμονιστεί με τα ελληνικά έθιμα!

Μάλιστα πόζαρε με τη νέα εντυπωσιακή εμφάνιση της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, η οποία φέρει και το όνομα του συμπαίκτη του στον ΠΑΟΚ, Χρήστου Ζαφείρη και ευχήθηκε Καλό Πάσχα σε όλους.
 

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Εθνική Ελλάδας
