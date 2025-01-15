Στο… πετσί του Εβάν Φουρνιέ έχει μπει για τα καλά ο Ολυμπιακός.
Δείτε στο κανάλι του Δημήτρη Μάρκου στο TikTok τον Γάλλο σταρ να τραγουδά συνθήματα για τους «ερυθρόλευκους» μέσα στο αεροπλάνο κατά τη διάρκεια της πτήσης με προορισμό τη Μαδρίτη.
@tipsbymarkos O Εβάν Φουρνιέ τραγουδά συνθήματα για τον Ολυμπιακό μέσα στο αεροπλάνο! Τι ψυχάρα είναι αυτή; #fyp #xybca #foryou #foryourpage #foru #fypage #fypシ゚viral #viral_video #fyppppppppppppppppppppppp #olympiacos #olympiacosbc #olympiacosfc #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - Tips By Markos
Πηγή: sport-fm.gr
