Μια ξεχωριστή μέρα είναι η σημερινή για τον Λαμίν Γιαμάλ.
Η μητέρα του 17χρονου εξτρέμ της Μπαρτσελόνα, Σέιλα Εμπάνα, έχει γενέθλια.
Με αφορμή λοιπόν το γεγονός ότι έκλεισε τα 35 της χρόνια, ο σταρ των «μπλαουγκράνα» έκανε σχετική ανάρτηση στο Instagram.
Ποστάροντας ένα κολάζ φωτογραφιών από τότε που ήταν (ακόμα) μικρότερος και συνοδεύοντάς το με την εξής ευχή:
«Χρόνια πολλά στην καλύτερη! Σε αγαπώ πολύ, μαμά. Σε ευχαριστώ για όλα όσα κάνεις για εμάς».
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.