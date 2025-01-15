Μια ξεχωριστή μέρα είναι η σημερινή για τον Λαμίν Γιαμάλ.

Η μητέρα του 17χρονου εξτρέμ της Μπαρτσελόνα, Σέιλα Εμπάνα, έχει γενέθλια.

Με αφορμή λοιπόν το γεγονός ότι έκλεισε τα 35 της χρόνια, ο σταρ των «μπλαουγκράνα» έκανε σχετική ανάρτηση στο Instagram.

Ποστάροντας ένα κολάζ φωτογραφιών από τότε που ήταν (ακόμα) μικρότερος και συνοδεύοντάς το με την εξής ευχή:

«Χρόνια πολλά στην καλύτερη! Σε αγαπώ πολύ, μαμά. Σε ευχαριστώ για όλα όσα κάνεις για εμάς».

