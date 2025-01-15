Λογαριασμός
Οι ευχές του Γιαμάλ στη μητέρα του που έκλεισε τα 35 - Δείτε φωτογραφίες

Την αγάπη και την αδυναμία στη μητέρα του (με αφορμή τα γενέθλια της) εξέφρασε ο σταρ της Μπαρτσελόνα

Λαμίν Γιαμάλ

Μια ξεχωριστή μέρα είναι η σημερινή για τον Λαμίν Γιαμάλ.

Η μητέρα του 17χρονου εξτρέμ της Μπαρτσελόνα, Σέιλα Εμπάνα, έχει γενέθλια.

Με αφορμή λοιπόν το γεγονός ότι έκλεισε τα 35 της χρόνια, ο σταρ των «μπλαουγκράνα» έκανε σχετική ανάρτηση στο Instagram.

Ποστάροντας ένα κολάζ φωτογραφιών από τότε που ήταν (ακόμα) μικρότερος και συνοδεύοντάς το με την εξής ευχή:

«Χρόνια πολλά στην καλύτερη! Σε αγαπώ πολύ, μαμά. Σε ευχαριστώ για όλα όσα κάνεις για εμάς».

Λαμίν Γιαμάλ

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Λαμίν Γιαμάλ
