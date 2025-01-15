Ιστορική βραδιά για τον Νίκολα Γιόκιτς στο Ντάλας. Ο Σέρβος στη νίκη των Νάγκετς επί των Μάβερικς (99-118) έγινε ο δεύτερος σέντερ στην ιστορία του ΝΒΑ που φτάνει τις 5.000 ασίστ μετά τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Ο «Τζόκερ» μπήκε στο παιχνίδι με 4.992 ασίστ και τελείωσε τον αγώνα με 10, έχοντας επίσης 10 πόντους και 14 ριμπάουντ για το 146ο τριπλ-νταμπλ της καριέρας του.

Φέτος ο Γιόκιτς έχει 31,2 πόντους, 13,2 ριμπάουντ και 9,8 ασίστ κατά μέσο όρο αποτελώντας μια ισχυρή υποψηφιότητα για το βραβείο του MVP.

