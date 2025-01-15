Τίτλοι τέλους φαίνεται ότι μπαίνουν στη συνεργασία του Άρη με τον Χουάνκαρ.

Το συμβόλαιο του Ισπανού μπακ με τους «κίτρινους» με τον Ισπανό μπακ αναμένεται να λυθεί, καθώς ενημερώθηκε ότι πρέπει να βρει ομάδα. Οπότε, η θητεία του 35χρονου αμυντικού στην ομάδα της Θεσσαλονίκης θα αποδειχθεί σύντομη, αφού αποκτήθηκε μόλις το περασμένο καλοκαίρι, όταν και ολοκληρώθηκε η παρουσία του στον Παναθηναϊκό, στον οποίο αγωνίστηκε τέσσερα χρόνια.

Ο Χουάνκαρ ανακοινώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου από τον Άρη και έχει προλάβει να κάνει 10 συμμετοχές (7 ως βασικός). Πολύ πιο πετυχημένο ήταν το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, με τον οποίο έκανε 129 εμφανίσεις, τις οποίες συνδύασε με 3 γκολ και 15 ασίστ.

Παράλληλα, προκύπτει η πληροφορία ότι ο Άρης έχει δώσει τα χέρια με τον Χαμζά Μεντίλ, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από τη Λέουβεν και πρόκειται για παίκτη που αγωνίζεται ως αριστερός μπακ.

