Ενώπιον του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Κυριακής, πριν το Game 4, ο Εβάν Φουρνιέ, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τη χειρονομία, που έκανε προς κάποιους οπαδούς του Παναθηναϊκού, στον τρίτο τελικό της σειράς, στο ΟΑΚΑ.

Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού τιμωρήθηκε, θυμίζουμε, με πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ και αυστηρή επίπληξη. Κατά την απολογία του, εξέφρασε τη μεταμέλειά του για την πράξη του, ζητώντας συγγνώμη από τα παιδιά και τις οικογένειες, που παρακολούθησαν το περιστατικό από την τηλεόραση. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως δεν μετανιώνει για την αντίδρασή του απέναντι σε συγκεκριμένους οπαδούς που, όπως υποστήριξε, τον εξύβρισαν βάναυσα, στοχεύοντας την οικογένειά του.

Ο Φουρνιέ ανέφερε πως δέχθηκε χυδαίες ύβρεις για τη μητέρα και τη σύζυγό του από πέντε άτομα, που βρίσκονταν στις courtside θέσεις, γεγονός, που τον οδήγησε στην εν θερμώ αντίδραση.

Την ίδια ώρα, το επεισόδιο, που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στον Φουρνιέ και τον Κέντρικ Ναν, φαίνεται πως ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Οι δύο παίκτες αγκαλιάστηκαν μετά τη λήξη του τέταρτου τελικού, με τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού να συγχαίρει τον αντίπαλό του για την κατάκτηση του τίτλου, σε μια κίνηση αθλητικού ήθους.

