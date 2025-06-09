Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής ιστοσελίδας ''La Razon'', ο Ολυμπιακός εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Χουάν Κρουζ, του 25χρονου Αργεντινού εξτρέμ της Λεγκανές. Όπως αναφέρεται, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα ήταν ενθουσιασμένος να τον εντάξει στο ρόστερ των «ερυθρόλευκων», ενόψει της συμμετοχής της ομάδας στο επόμενο Champions League.

Ο Χουάν Κρουζ Ντίας Εσπόζιτο πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη Λεγκανές, καταγράφοντας 39 συμμετοχές, 8 γκολ και 5 ασίστ. Παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο έως το 2028, ο υποβιβασμός της ισπανικής ομάδας καθιστά πιθανή την αποχώρησή του, με αρκετούς συλλόγους να ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο, η Τζιρόνα, η Μαγιόρκα και η Βαλένθια είναι μεταξύ των ομάδων της La Liga, που εξετάζουν την περίπτωσή του. Η Ράγιο, μάλιστα, έχει ήδη ξεκινήσει επαφές, με το επιπλέον πλεονέκτημα της συμμετοχής στο Conference League και της παραμονής του παίκτη στη Μαδρίτη.

Η μεταγραφή του δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς η Μπέτις διατηρεί το 40% των δικαιωμάτων του, γεγονός, που αυξάνει το κόστος της συμφωνίας. Ωστόσο, η αξία του παραμένει σε προσιτά επίπεδα, δεδομένων των συνθηκών.

Ο Κρουζ, γεννημένος στην Αργεντινή, έχει αναπτυχθεί ποδοσφαιρικά στην Ισπανία, ξεκινώντας από τις ακαδημίες της Μάλαγα και συνεχίζοντας στην Μπέτις, πριν μετακομίσει στη Λεγκανές το περασμένο καλοκαίρι.

