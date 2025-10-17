Την τρίτη του νίκη στη φετινή Ευρωλίγκα πανηγύρισε ο Ολυμπιακός το βράδυ της Πέμπτης (16/10), με τους «ερυθρόλευκους» να επιστρέφουν στο τελευταίο πεντάλεπτο από το -13 και να παίρνουν το ροζ φύλλο αγώνα με επική ανατροπή επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο Εβάν Φουρνιέ δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του για τη μυθική αυτή επιστροφή, κάνοντας μια σειρά από ποσταρίσματα στο «Χ».

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ανέφερε πως είναι 100 φορές πιο αγχωτικό να παρακολουθείς το παιχνίδι από την τηλεόραση αντί να παίζεις, ενώ, χρησιμοποιώντας μια φωτογραφία του συμπαίκτη του, Τάισον Γουόρντ, αποκάλυψε πως θα αγωνιστεί στο κυριακάτικο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στον Πανιώνιο.

Θυμίζουμε πως ο έμπειρος γκαρντ/φόργουορντ είχε μείνει εκτός δράσης τις τελευταίες ημέρες λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού και πλέον είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

See yall on Sunday😘😘😘😘 pic.twitter.com/zL2B5KKtE5 — Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 16, 2025

Watching a game is like a 100 times more stressful than playing it😅😅 — Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 16, 2025

Πηγή: skai.gr

