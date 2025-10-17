Λογαριασμός
Φουρνιέ: «Είναι 100 φορές πιο αγχωτικό από την τηλεόραση - Τα λέμε την Κυριακή»!

Ο Εβάν Φουρνιέ με διαδοχικά μηνύματα στο «Χ» σχολίασε τη θρυλική ανατροπή του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι, τονίζοντας πως επιστρέφει στη δράση την Κυριακή

Φουρνιέ

Την τρίτη του νίκη στη φετινή Ευρωλίγκα πανηγύρισε ο Ολυμπιακός το βράδυ της Πέμπτης (16/10), με τους «ερυθρόλευκους» να επιστρέφουν στο τελευταίο πεντάλεπτο από το -13 και να παίρνουν το ροζ φύλλο αγώνα με επική ανατροπή επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο Εβάν Φουρνιέ δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του για τη μυθική αυτή επιστροφή, κάνοντας μια σειρά από ποσταρίσματα στο «Χ».

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ανέφερε πως είναι 100 φορές πιο αγχωτικό να παρακολουθείς το παιχνίδι από την τηλεόραση αντί να παίζεις, ενώ, χρησιμοποιώντας μια φωτογραφία του συμπαίκτη του, Τάισον Γουόρντ, αποκάλυψε πως θα αγωνιστεί στο κυριακάτικο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στον Πανιώνιο.

Θυμίζουμε πως ο έμπειρος γκαρντ/φόργουορντ είχε μείνει εκτός δράσης τις τελευταίες ημέρες λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού και πλέον είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

