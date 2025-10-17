Θρυλική ανατροπή στο Βελιγράδι για Ολυμπιακό

Το ματς:

Με την κλασική πεντάδα των Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, ο οποίος μπήκε πολύ νωθρά και νωχελικά στο ματς. Στα πρώτα τέσσερα λεπτά του αγώνα, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν τρία λάθη, έχασαν ελεύθερα τρίποντα, ενώ ο Νιλικίνα με δύο μαζεμένα φάουλ πήγε στον πάγκο. Στο ίδιο διάστημα, η άμυνα πήρε... κάτω από τη βάση, αφού η Μακάμπι «χτυπούσε» στο τρανζίσιον τις κακές επιστροφές, αλλά και την στατική άμυνα των Πειραιωτών, με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 14-6.

Το πρώτο «ερυθρόλευκο» τρίποντο δια χειρός Βεζένκοφ επέτρεψε στο σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα να βρει αγωνιστικό ρυθμό και στις δύο άκρες του παρκέ, προτού ο Ντόρσεϊ πάρει το «όπλο» του και με δύο δικά του σουτ πίσω από τα 6,75μ. να μειώσει στο 16-15 στο 7ο λεπτό. Τα λάθη όμως συνεχίστηκαν, με τους Ισραηλινούς να βρίσκουν εύκολα καλάθια μετά από τρία λεπτά... ανομβρίας και να διατηρούν το προβάδισμά τους μέχρι το φινάλε, όταν και ο Παπανικολάου με τρίποντο στο τέλος διαμόρφωσε το 24-22 της περιόδου.

Με μια πανέμορφη προσποίηση και ντράιβ του Βεζένκοφ ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο για την πρώτη ισοπαλία στο ματς. Οι Ντάουτιν και Χολ αντάλλαξαν καλάθια στη συνέχεια, με τον Ολυμπιακό να... επιστρέφει στα λάθη και να δέχεται εύκολους πόντους με αποτέλεσμα η Μακάμπι να ξεφύγει με +7 για το 35-28 στο 15ο λεπτό. Με τον Λι να πετυχαίνει ένα μεγάλο τρίποντο και να δίνει μια εκπληκτική ασίστ για το πάρε-βάλε καλάθι του Μιλουτίνοφ, η ελληνική ομάδα ισοφάρισε σε 35-35 δύο λεπτά αργότερα.

Το τάιμ άουτ του Όντεντ Κάτας, ωστόσο, «αφύπνισε» τη Μακάμπι, με την «ομάδα του λαού» να επιστρέφει στο παρκέ με ένα γρήγορο σερί 8-0 από τους Γουόκερ και Μπρισέτ, με τον Μιλουτίνοφ να απαντά με τέσσερις προσωπικού πόντους για το 43-39 στο 19ο λεπτό. Το γκολ-φάουλ του Λιφ, αλλά και ένα τρομερά δύσκολο buzzer beater δίποντο του Γουόκερ μπροστά στα χέρια των Ντόρσεϊ και Παπανικολάου, έστειλαν τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 48-40. Οι Πειραιώτες πληγώθηκαν από τα 10 λάθη τους, που οδήγησε τη Μακάμπι στο +11 (19-8) από λάθη αντιπάλου, αλλά και στο 10-0 στους πόντους από αιφνιδιασμό...

Αρκετά διαφορετικό ήταν το σκηνικό στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, με τον Ολυμπιακό να μπαίνει συγκεντρωμένα στο παρκέ και να «σβήνει» γρήγορα τη διαφορά. Με τον Βεζένκοφ να πετυχαίνει 7 πόντους και τον Γουόρντ να προσθέτει άλλους τρεις και να βγάζει καλές άμυνες, οι πρωταθλητές Ελλάδας ισοφάρισαν σε 50-50 στο 22ο λεπτό. Και πάλι όμως οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπόρεσαν να προσπεράσουν στο σκορ, αφού ο Σόρκιν με τέσσερις προσωπικούς πόντους έγραψε το 54-50 ένα λεπτό μετά.

Η ομάδα του κόουτς Μπαρτζώκα χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το 27ο λεπτό για να πάρει κεφάλι στο σκορ, όταν ο Νιλικίνα με πέντε προσωπικούς πόντους έκανε το 58-59. Έκτοτε, το ματς πήρε μια άγρια ομορφιά με ένα... επιθετικό μπρα ντε φερ από τις δύο ομάδες. Κλαρκ και Σάντος από τη μία και Βεζένκοφ και Χολ από την άλλη ανέβαζαν διαρκώς το σκορ (65-65), προτού οι Ισραηλινοί με τρίποντο του Σάντος και κάρφωμα του Γουόκερ μετά από φθηνό λάθος του Ολυμπιακού, διαμορφώσουν το 70-65 της περιόδου.



Με τρία πολύ δύσκολα και μαρκαρισμένα τρίποντα του Ντάουτιν και δύο ακόμη βολές ξεκίνησε η τέταρτη και τελευταία περίοδος, με τη Μακάμπι να ξεφεύγει για πρώτη φορά στο ματς με +12 για το 81-69 στο 33ο λεπτό. Ο Νιλικίνα μείωσε με λέι απ για να ακολουθήσει ένα ακόμη τρίποντο των τυπικά γηπεδούχων με τον Ντιμπαρτολομέο για το 84-71.



Τα δεκάλεπτα: 24-22, 48-40, 70-65, 94-95.



