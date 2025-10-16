Δύο 24ωρα μετά το απίθανο διπλό στην Κωνσταντινούπολη επί της Φενέρμπαχτσε, η Dubai BC... υπέταξε μία ακόμη παραδοσιακή δύναμη της Ευρωλίγκας!

Η ομάδα του Τζούριτσα Γκόλεματς πανηγύρισε τεράστια εντός έδρας νίκη επί της Μπαρτσελόνα, επικρατώντας στο φινάλε και στις λεπτομέρειες των Καταλανών με σκορ 83-78 στην «Coca Cola Arena» για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Με τη νίκη αυτή, η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έκλεισε ιδανικά τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν, κάνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της το 2/2, την ώρα όπου βελτίωσε το ρεκόρ της στο 3-2 - όσο έχουν και οι «μπλαουγκράνα».

Κορυφαίος για τους νικητές που είχαν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων ήταν ο Φίλιπ Πετρούσεφ με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ, με τον Μέικον να ακολουθεί με 20 πόντους και 4 ασίστ. Για τους Ισπανούς, ξεχώρισαν οι Μπριθουέλα και Σενγκέλια με 19 πόντους ο κάθε ένας.

Το ματς:

Άκρως εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για την Dubai BC, η οποία με τους Καμπενγκέλε και Πετρούσεφ να κυριαρχούν στις δύο ρακέτες, προηγήθηκε 9-2 και λίγο αργότερα με 18-5 στο 7ο λεπτό. Η Μπαρτσελόνα αντέδρασε και με πρωταγωνιστή τον Μπριθουέλα κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στο τελευταίο διάστημα της περιόδου και να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 24-15.

Η αντεπίθεση των «μπλαουγκράνα» συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο, εκεί όπου «κλείδωσαν» τα επιθετικά ατού των γηπεδούχων χάρη στην εξαιρετική τους άμυνα. Χαρακτηριστικό είναι πως κράτησαν την ομάδα των ΗΑΕ στο ένα μόλις εύστοχο εντός πεδιάς καλάθι στα πρώτα 6,5 λεπτά, με την Dubai να σκοράρει μόλις 9 πόντους στο δεκάλεπτο! Μια συνθήκη που εκμεταλλεύτηκε η Μπάρτσα και με τους Πάρα και Σενγκέλια πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 34-33.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στο τρίτο δεκάλεπτο, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ και καμία εξ αυτών να μην μπορεί να χτίσει μια καλή διαφορά. Κάπως έτσι, το παιχνίδι μπήκε στην τέταρτη και τελευταία περίοδο με το σκορ στο 58-56, με την Dubai BC να αποδεικνύεται πιο ψύχραιμη και... κυνική στην τελική ευθεία και να καθαρίζει την υπόθεση νίκης χάρη στα διαδοχικά τρίποντα των Μπέρτανς και Πρέπελιτς. Αμφότεροι πέτυχαν από 8 και 5 πόντους στα πρώτα 7 λεπτά του δεκαλέπτου, βάζοντας την ομάδα τους μπροστά ακόμα και με +10 (73-63), με τους γηπεδούχους να φτάνουν τελικώς στη νίκη με σκορ 83-78.

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 33-34, 58-56, 83-78.

