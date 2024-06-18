Νέα μεγάλη δημοσκόπηση: Ευρεία αυτοδυναμία Εργατικών, βαριά ήττα Συντηρητικών

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Στο πλαίσιο των προγνώσεων όλων των υπόλοιπων μεγάλων δημοσκοπήσεων με τη μέθοδο ανάλυσης της πρόθεσης ψήφου ανά περιφέρεια (MRP) κινείται και η πρώτη τέτοια μέτρηση της εταιρείας Ipsos στο Ηνωμένο Βασίλειο ενόψει των εκλογών της 4ης Ιουλίου.

Το Εργατικό Κόμμα του Κιρ Στάρμερ προβλέπεται ότι θα κερδίσει 453 έδρες, δηλαδή αυτοδυναμία 128 εδρών.

Το Συντηρητικό Κόμμα του Ρίσι Σούνακ προβλέπεται ότι θα περιοριστεί στις 115 έδρες, χάνοντας δηλαδή 250 έδρες σε σύγκριση με τις εκλογές του 2019.

Κορυφαίοι υπουργοί όπως ο Γκραντ Σαπς, η Πένυ Μόρνταντ και η Τζίλιαν Κίγκαν θα έχαναν τις έδρες τους με βάση τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση.

Σημειώνεται πάντως ότι 100 έδρες που είχαν κερδίσει το '19 οι Συντηρητικοί είναι πολύ οριακά στην πρόθεση ψήφου για να διατυπωθεί εκτίμηση με βεβαιότητα.

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες προβλέπεται να ενισχυθούν εκλέγοντας 38 βουλευτές, το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας (SNP) υποχωρεί στους 15, το Πράσινο Κόμμα προβλέπεται να φτάσει τις τρεις έδρες, όσες και το υπερδεξιό Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος εκτιμάται ότι θα εκλεγεί βουλευτής (στο Κλάκτον του Έσεξ) με την όγδοη προσπάθειά του.

Η δημοσκόπηση έγινε στο διάστημα 7-12 Ιουνίου σε δείγμα 19.689 ψηφοφόρων.



