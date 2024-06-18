Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς απείλησε σήμερα τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου με «ολοκληρωτικό πόλεμο» που θα οδηγήσει στην καταστροφή της.

«Είμαστε πολύ κοντά στη στιγμή που θα αποφασίσουμε να αλλάξουμε τους κανόνες του παιχνιδιού απέναντι στη Χεζμπολάχ και στον Λίβανο. Σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, η Χεζμπολάχ θα καταστραφεί και ο Λίβανος θα πληγεί σκληρά», διαμηνύει ο Κατς σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σημειώνονται σχεδόν καθημερινά εχθροπραξίες μεταξύ των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η οποία υποστηρίζει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.