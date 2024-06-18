Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος είναι ο νέος πρόεδρος του ΣΕΒ, μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων.

Στη διαδικασία παρόντες ήταν 567 και τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 566. Εξ όσων ψήφισαν για πρόεδρο, 424 επέλεξαν τον κ. Θεοδωρόπουλο και 133 την Ιουλία Τσέτη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ειδικότερα, σήμερα Τρίτη, 18 Ιουνίου στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής έλαβε χώρα από τις 9 το πρωί η εκλογική διαδικασία του Συνδέσμου με δύο υποψήφιους τον επιχειρηματία από τον χώρο των τροφίμων Σπύρο Θεοδωρόπουλο και τη φαρμακοβιομήχανο Ιουλία Τσέτη, ιδιοκτήτρια του ομίλου εταιρειών ΟΦΕΤ

Δικαίωμα ψήφου είχαν τα περίπου 800 εγγεγραμμένα μέλη του ΣΕΒ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.