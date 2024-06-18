Του Γιάννη Ανυφαντή

Με την καρατόμηση του Παύλου Σαράκη από την κοινοβουλευτική ομάδα της Ελληνικής Λύσης ολοκληρώθηκε ένα πολύμηνο σίριαλ μεταξύ του βουλευτή Επικρατείας και του Κυριάκου Βελόπουλου, με τον πρόεδρο του κόμματος να αποφασίζει την διάγραφή του και με μια σκληρή ανακοίνωση του κόμματος να υπογραμμίζεται ότι «στην Ελληνική Λύση δεν συγχωρούνται η αλαζονεία, η αχαριστία, η αμετροέπεια, και η υποτιμητική συμπεριφορά έναντι συναδέλφων».

Σε δήλωσή του ο Παύλος Σαράκης, αντιστρέφει τα βέλη, απορρίπτοντας τους χαρακτηρισμούς της ανακοίνωσης, τονίζοντας ότι ο ίδιος θα συνεχίσει να υπηρετεί τις ιδέες του, «υπερήφανα, ελεύθερος και ασυμβίβαστος».

Το χρονικό της ρήξης

Η κρίση στις σχέσεις μεταξύ των δύο ανδρών έχει ξεσπάσει εδώ και καιρό, με το πρώτο επεισόδιο να καταγράφεται τον περασμένο Μάρτιο, όταν ο Παύλος Σαράκης άφησε αιχμές για τις θέσεις του κόμματος σε βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής του, με αφορμή το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της δικηγορικής ύλης, στη συζήτηση του οποίου, αντικαταστάθηκε από εισηγητής του κόμματος, καθώς εξέφρασε την διαφωνία του με τη μη υπερψήφιση του σχεδίου νόμου.

Παρ’ ότι τότε η ρήξη απετράπη, το κλίμα μεταξύ των 2 ανδρών παρέμεινε ηλεκτρισμένο, με την σχέση τους να φορτίζεται εκ νέου πριν από μερικές ημέρες, με αφορμή συκοφαντικά δημοσιεύματα σε βάρος του Παύλου Σαράκη, με τον ίδιο να καταγγέλλει διαδικτυακές επιθέσεις που είχαν στόχο να τον πλήξουν ηθικά. Μάλιστα, ο ίδιος ζήτησε συνάντηση με τον πρόεδρο και την αντιπρόεδρο του κόμματος Δήμητρα Κρητικού όπου, σύμφωνα με δήλωσή του, τον διαβεβαίωσαν ότι δεν βρίσκονται πίσω από αυτά τα δημοσιεύματα. Ακολούθησε ανακοίνωση ανακωχής και από την πλευρά του κόμματος διαψεύδοντας δημοσιεύματα περί «δήθεν» εσωκομματικής αναστάτωσης.

Η σταγόνα πάντως που, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να ξεχείλισε το ποτήρι, ήταν η υποψηφιότητα της Γαλάτως Αλεξανδράκη στο ευρωψηφοδέλτιο της Ελληνικής Λύσης, με την οποία διαφώνησε κάθετα ο Παύλος Σαράκης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος αποφάσισε την απομάκρυνσή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, με το κόμμα της Ελληνικής Λύσης να αριθμεί πλέον 11 βουλευτές και τους ανεξάρτητους να αυξάνονται στους εννέα.

