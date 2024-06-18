Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση τις απογευματινές ώρες σήμερα (Τρίτη 18 Ιουνίου 2024) στην περιοχή Ζεφύρια πλησίον του αεροδρομίου της νήσου Μήλου, ενώ ήχησε και το 112 με τους κατοίκους να καλούνται να απομακρυνθούν προληπτικά από την παραλία Τσιγκράδο προς Προβατά.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα συμπεριλαμβανομένων:

1 ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ που μεταβαίνει με ελικόπτερο του Π.Σ. από Αθήνα

2 ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ που μεταβαίνει αεροπορικώς και

20 πυροσβεστών με 5 οχήματα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) που μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Πειραιά.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρείχαν εθελοντές πυροσβέστες με υδροφόρα οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

