Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση τις απογευματινές ώρες σήμερα (Τρίτη 18 Ιουνίου 2024) στην περιοχή Ζεφύρια πλησίον του αεροδρομίου της νήσου Μήλου, ενώ ήχησε και το 112 με τους κατοίκους να καλούνται να απομακρυνθούν προληπτικά από την παραλία Τσιγκράδο προς Προβατά.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) June 18, 2024
🔥 Δασική πυρκαγιά στη #Μήλο
🆘 Αν βρίσκεστε στην παραλία #Τσιγκράδο απομακρυνθείτε προς #Προβατά
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα συμπεριλαμβανομένων:
- 1 ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ που μεταβαίνει με ελικόπτερο του Π.Σ. από Αθήνα
- 2 ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ που μεταβαίνει αεροπορικώς και
- 20 πυροσβεστών με 5 οχήματα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) που μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Πειραιά.
Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρείχαν εθελοντές πυροσβέστες με υδροφόρα οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ.
