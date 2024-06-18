Απάτη σε βάρος ηλικιωμένης: Της έκλεψαν 22.000 ευρώ

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ηλικιωμένη στα Ιωάννινα με πρόσχημα ατύχημα που δήθεν είχε υποστεί η κόρη της εντός της οικίας της.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ένας αλλοδαπός ο οποίος μαζί με άγνωστο συνεργό του που υποδύθηκε τηλεφωνικά τον γιατρό εξαπάτησαν την ηλικιωμένη αποσπώντας της το ποσό.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την απάτη

Έπειτα από έρευνα που διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων, σε συνεργασία και με το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία αλλοδαπού, ο οποίος εμπλέκεται σε υπόθεση τηλεφωνικής απάτης, που έλαβε χώρα την 7-04-2024 στα Ιωάννινα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, άγνωστος συνεργός του κατηγορούμενου τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη και με το πρόσχημα ότι είναι γιατρός νοσοκομείου, την έπεισε να παραδώσει χρηματικό ποσό 22.000 ευρώ, για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας της κόρης της, ύστερα από ατύχημα που δήθεν είχε υποστεί εντός της οικίας της.

Το παραπάνω χρηματικό ποσό παρέλαβε από το σπίτι της ηλικιωμένης ο κατηγορούμενος, ως απεσταλμένος του υποτιθέμενου γιατρού.



Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του αλλοδαπού υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Πηγή: skai.gr

