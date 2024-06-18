Angelina Jolie και Vivienne Jolie matchy-matchy στα Tony Awards 2024

Η απονομή των Tony awards για το 2024 ήταν γεμάτη εκπλήξεις και glamour. Το κόκκινο χαλί έχει εκλεκτούς καλεσμένους του Μπρόντγουεϊ, συμπεριλαμβανομένων των Alicia Keys, Ariana DeBose, Elle Fanning και Eddie Redmayne, να ποζάρουν πριν μπουν μέσα για την έναρξη της απονομής των βραβείων, η οποία θα τιμήσει τα καλύτερα θεατρικά έργα της περασμένης χρονιάς.

Στα βραβεία παρευρέθηκε και η Angelina Jolie με τη 15χρονη κόρη της Vivienne και δεν μπορούμε να μη σχολιάσουμε το πόσο cute ήταν που διάλεξαν να ντυθούν με ίδια χρωματική παλέτα. Μαμά και κόρη ήταν matchy-matchy και τράβηξαν τα βλέμματα.

Η βραβευμένη με Oscar ηθοποιός Angelina Jolie προσέγγισε την EGOT το βράδυ της Κυριακής, κερδίζοντας το πρώτο της Tony βραβείο για το έργο της παραγωγής του «The Outsiders». Η παράσταση κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Μιούζικαλ στην τελετή, μαζί με τρία ακόμη βραβεία (Καλύτερη Καθοδήγηση Μιούζικαλ, Φωτισμός, και Σχεδιασμός Ήχου).

Η Jolie παρευρέθηκε στην τελετή μαζί με την κόρη της Viviene η οποία συμμετείχε ως βοηθός παραγωγής στο έργο. Η Jolie φόρεσε ένα πετρόλ φόρεμα του Atelier Versace στο κόκκινο χαλί, ενώ η κόρη της διάλεξε ένα γιλέκο, παντελόνι και παπιγιόν στην ίδια χρωματική παλέτα με την μητέρα της.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Viviene είναι επίσης ο λόγος που η μητέρα της συμμετείχε στο έργο και τελικά κέρδισε το βραβείο. Ενώ η Angelina Jolie δεν έδωσε δηλώσεις και συνεντεύξεις το βράδυ της απονομής, μίλησε στο Deadline στις 10 Ιουνίου για την παραγωγή και τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε η Viviene σε αυτό.

