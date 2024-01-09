Αήττητη για 13 σερί ντέρμπι η ΑΕΚ

Ένα εντυπωσιακό σερί στα ντέρμπι «τρέχει» η ΑΕΚ στην Stoiximan Super League 1. Από την ήττα με 3-1 από τον Ολυμπιακό στις 12 Μαρτίου 2023, την πρώτη της στην Opap Arena (και μοναδική ως τώρα στο πρωτάθλημα), η «Ένωση» μετρά 13 αγώνες δίχως να έχει χάσει απέναντι σε κάποιον από τους υπόλοιπους του Big 5.



Συγκεκριμένα, στο διάστημα αυτό οι «κιτρινόμαυροι» μετρούν 9 νίκες και 4 ήττες με γκολ 21 υπέρ και μόλις 6 κατά. Συνολικά επί Ματίας Αλμέιδα η ΑΕΚ έχει απέναντι στους υπόλοιπους διεκδικητές του τίτλου, δηλαδή Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, 10 νίκες, 5 ισοπαλίες και 4 ήττες με γκολ 26-13.

Οι επιδόσεις αυτές αποτελούν για την «Ένωση» την καλύτερη παρακαταθήκη εν όψει και των playoffs, όπου τα ντέρμπι θα είναι συνεχή.



Αναλυτικά το αήττητο 13 σερί αγώνων απέναντι στο Big 5 για την ΑΕΚ:



19/03/2023: ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 0-0 (1η αγωνιστική Playoffs)

02/04/2023: ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 0-1 (2η αγωνιστική Playoffs)

09/04/2023: ΑΕΚ-Άρης 3-1 (4η αγωνιστική Playoffs)

23/04/2023: Ολυμπιακός-ΑΕΚ 1-3 (5η αγωνιστική Playoffs)

26/04/2023: ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 4-0 (6η αγωνιστική Playoffs)

30/04/2023: Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 0-0 (7η αγωνιστική Playoffs)

03/05/2023: Ολυμπιακός-ΑΕΚ 0-0 (8η αγωνιστική Playoffs)

08/05/2023: Άρης-ΑΕΚ 1-2 (9η αγωνιστική Playoffs)

17/09/2023: ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-1 (4η αγωνιστική SL1)

25/09/2023: Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 1-2 (5η αγωνιστική SL1)

30/10/2023: ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 2-0 (9η αγωνιστική SL1)

04/12/2023: ΑΕΚ-Άρης 1-0 (13η αγωνιστική SL1)

07/01/2023: Ολυμπιακός-ΑΕΚ 1-2 (17η αγωνιστική SL1)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.