Δεύτερο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Βελιγραδίου χάρισε στην Ελλάδα ο Στέργιος Μπίλας. Ο 23χρονος κολυμβητής του Ολυμπιακού κατέλαβε την πρώτη θέση στον τελικό των 50μ. πεταλούδα με χρόνο 23.15 και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, μιμούμενος τον Απόστολο Παπαστάμο που αναδείχθηκε χθες (17/6) πρωταθλητής Ευρώπης στα 400μ. μικτή ατομική. Δεύτερος τερμάτισε ο Αυστριακός Σιμόν Μπούχερ με 23.19 και τρίτος ο Τσέχος Ντάνιελ Γκράτσικ με 23.26, ενώ το θεωρητικό φαβορί, ο Ούγγρος Σεμπάστιαν Σάμπο (πρωταθλητής Ευρώπης το 2021), περιορίστηκε στην πέμπτη θέση.

Ένα χρόνο αφότου κατέκτησε τον τίτλο στην κατηγορία Κ23, στο Ευρωπαϊκό του Δουβλίνου, ο Μπίλας πήγε ένα βήμα παραπάνω. Παρότι κολύμπησε λίγο πιο αργά σε σχέση με το πανελλήνιο ρεκόρ (23.06) που πέτυχε στον ημιτελικό, το 23.15 ήταν αρκετό για να του χαρίσει το χρυσό μετάλλιο και τη σημαντικότερη επιτυτχία της καριέρας του ως τώρα. Ηδη από το ξεκίνημα της 2ης ημέρας, η Ελλάδα κατακτά δεύτερο χρυσό, κάτι που δεν είχε καταφέρει ποτέ στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, ενώ είναι και το πρώτο μετάλλιο της χώρας μας στο συγκεκριμένο αγώνισμα (το ίδιο ισχύει και για τις άλλες δύο χώρες που ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.