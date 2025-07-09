Μια μεγάλη αποχώρηση από τη Red Bull στη Formula 1. Όπως μεταφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ ο Κρίστιαν Χόρνερ απολύθηκε από την ομάδα στην οποία και βρίσκεται από την ίδρυσή της το 2005.

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες, ενώ ήδη στα δημοσιεύματα αυτά φαίνεται ότι η ομάδα έχει ήδη βρει τον αντικαταστάτη του. Αυτός είναι ο Λορεντ Μέκις, ο οποίος αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντα του CEO της εταιρείας.

BREAKING: Red Bull has released Christian Horner from his operational duties with effect from today and has appointed Laurent Mekies as CEO of Red Bull Racing. pic.twitter.com/2XrqpKISMy — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 9, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.