«Βόμβα» στη Formula 1: Απολύθηκε από τη Red Bull ο Χόρνερ

Βόμβα στη Formula 1 με τον Κρίστιαν Χόρνερ να απολύεται από τη Red Bull

Formula 1

Μια μεγάλη αποχώρηση από τη Red Bull στη Formula 1. Όπως μεταφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ ο Κρίστιαν Χόρνερ απολύθηκε από την ομάδα στην οποία και βρίσκεται από την ίδρυσή της το 2005.

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες, ενώ ήδη στα δημοσιεύματα αυτά φαίνεται ότι η ομάδα έχει ήδη βρει τον αντικαταστάτη του. Αυτός είναι ο Λορεντ Μέκις, ο οποίος αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντα του CEO της εταιρείας.

