Η Μπολόνια είναι η τελευταία ομάδα που φέρεται να ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Άνταμ Τσέριν, όπως γράφει σήμερα η Corriere dello Sport.

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα της γνωστής ιταλικής εφημερίδας αναφέρει πως η ομάδα του Βιτσέντζο Ιταλιάνο έχει ξεχωρίσει μεταξύ άλλων ποδοσφαιριστών τον Σλοβένο άσο του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα, τονίζεται πως είναι εντός οικονομικού πλαισίου του ιταλικού συλλόγου, καθώς το δημοσίευμα υποστηρίζει πως οι «πράσινοι» τον παραχωρούν αντί 10 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ γράφει: «Η Μπολόνια φέρεται να παρακολουθεί τον Άνταμ Τσέριν, έναν 25χρονο διεθνή Σλοβένο που αγωνίζεται αυτήν τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Ο Τσέριν έχτισε πέρυσι ένα δυνατό πρωτάθλημα στην Αθήνα και έχει, επίσης, σημαντική εμπειρία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πέρα από τις συμμετοχές του στην εθνική ομάδα. Σε αυτή την περίπτωση, τα νούμερα θα ήταν σωστά, δεδομένου ότι ο ελληνικός σύλλογος ζητά περίπου 10 εκατομμύρια για τον μέσο του».

Υπενθυμίζεται πως ενδιαφέρον για τον Τσέριν έχει εκδηλώσει και η Τραμπζονσπόρ, με τον παίκτη να έχει επιστρέψει χθες στις προπονήσεις και επειδή ήταν τραυματίας το προηγούμενο διάστημα, δεν θα αγωνιστεί στο αποψινό φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Σάλκε.

