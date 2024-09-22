Formula 1: Άπιαστος στη Σιγκαπούρη ο Νόρις και 1-3 για τη McLaren

Έκανε… βόλτα με μονοθέσιο της Formula 1 στη Σιγκαπούρη ο Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός πιλότος της McLaren επιβεβαίωσε με εμφατικό τρόπο τον τίτλο του φαβορί που πήρε μετά την εντυπωσιακή παρουσία του στις κατατακτήριες, πανηγυρίζοντας μια επιβλητική νίκη (την τρίτη του στη φετινή σεζόν) και αφήνοντας 21’’ πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν, πλησιάζοντάς τον παράλληλα στη βαθμολογία των πιλότων.

Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Όσκαρ Πιάστρι για το 1-3 της πρωτοπόρου στη βαθμολογία των κατασκευαστών, McLaren, ενώ Ράσελ (Mercedes) και Λεκλέρ (Ferrari) συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα.

Χωρίς μεγάλες συγκινήσεις ή απρόοπτα η εκκίνηση, με τον Νόρις να διατηρεί την πρωτοπορία και με τον Πιάστρι να ξαναπαίρνει άμεσα την πέμπτη θέση που έχασε αρχικά από τον Χούλκενμπεργκ, ενώ όσον αφορά της Ferrari, ο Λεκλέρ ανέβηκε 8ος και ο Σάινθ έχασε δύο θέσεις, πέφτοντας 12ος.

Με τους πιλότους να κάνουν διαχείριση των ελαστικών τους, ο Νόρις ανέβασε τη διαφορά του από τον δεύτερο Φερστάπεν στα 4 δευτερόλεπτα, ενώ μέχρι τη συμπλήρωση 16 γύρος, ο πιλότος της McLaren είχε εκτοξεύσει την υπέρ του διαφορά στα 10’’, ενώ Χάμιλτον και Πιάστρι είχαν απομακρυνθεί από τον 5ο Ράσελ!

Στον 17ο γύρο ο Άλμπον εγκατέλειψε τον αγώνα λόγω υπερθέρμανσης της μονάδας ισχύος στο μονοθέσιό του,

Στον 29ο γύρο ξεκίνησαν τα pit stops, με τον Νόρις να παραμένει πρώτος και με «διαφορά ασφαλείας» από τον Φερστάπεν, ενώ ο Ράσελ ανέβηκε 3ος, μπροστά από Πιάστρι και Χάμιλτον, αλλά όντας πολύ μακριά από τη Red Bull του Ολλανδού. Παράλληλα, ο Σάινθ είχε πολύ γρήγορο ρυθμό και συνέχισε να κερδίζει θέσεις, ανεβαίνοντας 7ος, πίσω από τον ομόσταυλό του, Λεκλέρ.

Στον 45ο γύρο η έντονη πίεση του Πιάστρι στον Ράσελ απέδωσε καρπούς για τον πιλότο της McLaren, προσπερνώντας και παίρνοντας την 3η θέση, όντας όμως σχεδόν 19’’ πίσω από τον 2ο Φερστάπεν. Τελικά, ο Νόρις έφτασε με άνεση στη νίκη, ενώ λίγο πριν το φινάλε του αγώνα ο Λεκλέρ πέρασε τον Χάμιλτον και άσκησε πίεση στον Ράσελ, με τον πιλότο της Mercedes να καταφέρνει να κρατήσει την 4η θέση, ενώ ο Ρικιάρντο έκανε τον ταχύτερο γύρο.

Πλέον, ακολουθεί μια διακοπή τριών εβδομάδων στο πρωτάθλημα της Formula 1, για να ακολουθήσει το Grand Prix του Όστιν στο Τέξας των ΗΠΑ, το τριήμερο 18-20 Οκτωβρίου, ενώ απομένουν έξι αγώνες για το φινάλε της σεζόν.

Η κατάταξη:

RACE CLASSIFICATION



Norris finishes 21 seconds ahead of Verstappen 😮 #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/H68se4wI5C — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

