Ρεάλ Μαδρίτης: Απειλεί το αήττητο ρεκόρ της Μπαρτσελόνα του Βαλβέρδε

Στα 38 παιχνίδια επέκτεινε το αήττητο σερί της η Ρεάλ Μαδρίτης στη LaLiga μετά τη χθεσινή νίκη με 4-1 επί της Εσπανιόλ. Την Τρίτη (24/9), συμπληρώνεται ένας χρόνος από την τελευταία ήττα (3-1) της πρωταθλήτριας Ευρώπης, με 3-1 από την Ατλέτικο Μαδρίτης για την 6η αγωνιστική της περασμένης σεζόν. Έκτοτε η «βασίλισσα» μετρά 28 νίκες και 10 ισοπαλίες με 89 γκολ υπέρ και 23 κατά.

Οι Μαδριλένοι πλέον απειλούν το ρεκόρ της Μπαρτσελόνα του Ερνέστο Βαλβέρδε από το 2018, με 43 αγώνες χωρίς ήττες, έχοντας 34 νίκες και εννέα ισοπαλίες. Στο Champions League η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι μετρά 14 σερί παιχνίδια χωρίς ήττα, με εννέα νίκες και πέντε ισοπαλίες.

Σημειώνεται πως σε όλα τα παιχνίδια του αήττητου της Ρεάλ έχει αγωνιστεί ο Φέντε Βαλβέρδε, ενώ πίσω από τον Ουρουγουανό μέσο είναι οι Ροντρίγκο (35), Ρούντιγκερ (34) , Μόνριτς (33) και Μπραχίμ Ντίας (33). Σε αυτό το σερί των 38 αγώνων χωρίς ήττες ο Βινίσιους έχει πετύχει 17 γκολ, έναντι 14 για τον Μπέλιγχαμ κι 11 του Ροντρίγκο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.