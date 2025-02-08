Η κοινότητα του Football Manager ζει περίεργες μέρες, με την έκδοση του 2025 να καθυστερεί χαρακτηριστικά και εντέλει να ακυρώνεται, εν μέσω πολλών προβλημάτων που αντιμετώπισε η Sports Interactive στην προσπάθεια να βάλει το δημοφιλές video game στη νέα εποχή.

Η είδηση προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, αντιδράσεις, με κάποιους να εκτιμούν πως ίσως είναι καλύτερα έτσι και άλλους να το ρίχνουν στην... καταστροφολογία.

Σε κάθε ένα από τα πολλά γκρουπ για φίλους του FM, συναντά κανείς τους εν λόγω απαισιόδοξους, με έναν εξ αυτών να γράφει χαρακτηριστικά ”Football Manager, 2004-2024”, υποδηλώνοντας ότι το παιχνίδι... πέθανε.

Κάπου εκεί ήρθε η απάντηση ότι το FM είναι πολύ παλαιότερο, με τον συγκεκριμένο χρήστη των social media να εξηγεί πως «θυμάμαι τον πατέρα μου να παίζει τη δεκαετία του '80».

Με το Football Manager να προκύπτει το 2004 ως συνέχεια του Championship Manager, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1992, η εν λόγω δημοσίευση είχε φέρει πολλές απορίες, με την απάντηση να είναι απλή. Πολύ πριν ψυχανεμιστούν οι αδερφοί Κόλιερ το βιντεοπαιχνίδι που θα άλλαζε τη ζωή των απανταχού ποδοσφαιρόφιλων, ένας άλλος σχεδιαστής από την Αγγλία είχε δημιουργήσει ένα μάλλον... πρωτόγονο video game με το ίδιο όνομα.

Το αυθεντικό Football Manager δημιουργήθηκε το 1982, από τον 25χρονο τότε Κέβιν Τομς, ο οποίος μάλιστα είχε τοποθετήσει και το πρόσωπό του στο εξώφυλλο του παιχνιδιού, το οποίο είχε κυκλοφορήσει για παλαιάς σχολής πλατφόρμες και υπολογιστές όπως τα ΖΧ80, ΖΧ81, ΖΧ Spectrum, Commodore 64, Atari 8-bit και MSX.

Το gameplay ήταν, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, απλοϊκό, με τον παίκτη να αναλαμβάνει όποια αγγλική ομάδα θέλει και να ξεκινά από την Δ’ κατηγορία, παίζοντας παράλληλα και στο Κύπελλο.

Το παιχνίδι αποτελούταν κυρίως από πληροφορίες που εμφανίζονταν στην οθόνη, αν και σε μερικές εκδόσεις υπήρχαν... πρωτόγονα, ισομετρικά 3D στιγμιότυπα. Σε γενικές γραμμές, οι εικόνες που υπάρχουν, θυμίζουν teletext... «Αναμονή για υπολογισμό της βαθμολογίας», διαβάζει κανείς σε ένα από τα μηνύματα που εμφανίζονταν στο παιχνίδι, όπως μπορεί να δει κανείς σε βίντεο με το gameplay που κυκλοφορούν!

«Από μικρός μου άρεσε να σχεδιάζω επιτραπέζια παιχνίδια ποδοσφαίρου σαν χόμπι. Αυτό που ήθελα να φτιάξω ήταν ένα βιντεοπαιχνίδι προπονητικής. Αλλά είχα περιορισμούς.

Αυτό άλλαξε όταν έγινα επαγγελματίας προγραμματιστής και άρχισα να δουλεύω σε μεγάλες υπολογιστικές πλατφόρμες της ΙΒΜ στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Οι πρώτοι οικιακοί υπολογιστές είχαν κάνει την εμφάνισή τους και σκέφτηκα πως θα μπορούσα να κάνω κάτι», ανέφερε πρόσφατα ο Τομς, που έγραψε το παιχνίδι το 1981.

Όπως είπε, «αρχικά το έδωσα σε φίλους μου και εθίστηκαν. Τότε ξεκίνησα να σκέφτομαι ότι ίσως υπάρχει αγορά. Όλα αυτά ήταν πολύ καινούργια. Δεν υπήρχαν εκδότες βιντεοπαιχνιδιών. Μπορούσες να πουλάς μέσω ταχυδρομείου. Έτσι έφτιαξα τη δική μου δουλειά, πουλώντας το παιχνίδι.

Δεν υπήρχε ίντερνετ τότε, οπότε δεν μπορούσα να δω την ανταπόκριση του κόσμου. Οπότε παρότι είδα ότι σταδιακά το παιχνίδι πήγαινε καλά, αδυνατούσα να αντιληφθώ τον αντίκτυπό του. Πουλούσα κυρίως σε εκδηλώσεις για βιντεοπαιχνίδια, όταν με κάλεσε η εταιρεία WHSmith. Πήγα στο Λονδίνο και μου παρήγγειλαν 2.000 κομμάτια. Σαν να λέμε τους μισθούς ενός χρόνου.

Μερικές εβδομάδες αργότερα, με πήρε τηλέφωνο η κοπέλα μου να μου πει ότι ήρθε κι άλλη παραγγελία. Χίλια κομμάτια. Σκέφτηκα ότι μπορώ να παρατήσω τη δουλειά μου και να ασχοληθώ με αυτό. Όταν πήγα σπίτι, συνειδητοποίησα ότι η παραγγελία ήταν για 10.000 αντίγραφα. Τα μαθηματικά της δεν ήταν και τόσο καλά»...

Μπορεί τα μαθηματικά της συντρόφου του Τομς να μην έσκιζαν, ωστόσο αυτό δεν ίσχυε και για το παιχνίδι του καλού της. Δύο εκατομμύρια κομμάτια πούλησε το πρώτο Football Manager, το οποίο ανανεωνόταν όσο περνούσαν τα χρόνια, βελτιώνοντας τα στοιχεία του όσο κυκλοφορούσαν πιο εξελιγμένες κονσόλες.

Το 1988, ο Τομς δημιούργησε το Football Manager 2, έχοντας προηγουμένως δημιουργήσει το δική του εταιρεία, την Addictive Games, που δημιουργούσε και μη ποδοσφαιρικά βιντεοπαιχνίδια.

Ωστόσο, έναν χρόνο πριν την είχε πουλήσει στην Prism Leisure, καθώς συνειδητοποίησε ότι προτιμούσε να φτιάχνει παιχνίδια παρά να διαχειρίζεται μία επιχείρηση. Με δικά του λόγια, «δεν είχε πλάκα πια. Το δεύτερο παιχνίδι δεν ήταν κακό αλλά είχε γίνει υπό τεράστια πίεση. Ήταν μία αγχωτική, σκληρή διαδικασία. Ο κώδικάς μου ήταν σε 35 διαφορετικές εκδοχές, επτά πλατφόρμες, πέντε διαφορετικές γλώσσες».

Το 1990, η εταιρεία έβγαλε με αρκετή βιασύνη το Football Manager: World Cup Edition, που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι για να συμπέσει με το Παγκόσμιο Κύπελλο της Ιταλίας. Το παιχνίδι δεν τα πήγε άσχημα, ωστόσο ο Τομς δεν ήταν πια ικανοποιημένος και το 1991 αποχώρησε. Δίχως αυτόν, κυκλοφόρησε το 1992 το Football Manager 3, το οποίο ήταν αρκετά πιο μοντέρνο αλλά δεν πούλησε καλά. Την ίδια περίοδο, είχε αρχίσει να κάνει τα πρώτα του βήματα το Championship Manager...

Ο Τομς έζησε και εργάστηκε τα επόμενα χρόνια σε όλον τον κόσμο, περνώντας μεταξύ άλλων από τη Νέα Ζηλανδία και τον Καναδά, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αποσυρθεί στην Ολλανδία.

Πριν από μια δεκαετία, ο Βρετανός προγραμματιστής είδε το ίντερνετ να επαναφέρει στην επιφάνεια μέσω ρετρό μπλογκ το δημιούργημά του από τη δεκαετία του ’80 και τον ώθησε να επιστρέψει με τη δημιουργία ενός video game παρόμοιου με το αρχικό, το οποίο κυκλοφόρησε για iOS και Android (και εν συνεχεία Windows και macOS), με το όνομα Football Star* Manager ή Kevin Toms Football Star* Manager.

Ο Τομς θέλησε να κρατήσει τα πράγματα απλά. Όπως λέει ο ίδιος, «δεν χρειάζεται να προσομοιώνουμε τα πάντα. Τα πράγματα έχουν γίνει υπερβολικά περίπλοκα. Όπως το αυθεντικό παιχνίδι, τα νέα μου πρότζεκτ βασίζονται στα κείμενα. Είναι σαν να διαβάζεις ένα μυθιστόρημα. Διαβάζεις λέξεις αλλά αυτά που νιώθεις είναι πολύ περισσότερα. Είναι στη φαντασία σου».

