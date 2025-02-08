Λογαριασμός
«Ανάψτε ένα κεράκι»: Οι κορυφαίες αντιδράσεις για την ακύρωση του Football Manager 2025

Η Sports Interactive προχώρησε στην ακύρωση της κυκλοφορίας του Football Manager 2025, με τα social media να αντιδρούν και να παίρνουν «φωτιά»

Football Manager

Ήταν σαφές πως κάτι δεν πήγαινε καλά από τη στιγμή που η Sports Interactive είχε... εξαφανιστεί από προσώπου γης και πράγματι, την Παρασκευή (07/02) είχαμε και την ανακοίνωση για την οριστική ακύρωση της κυκλοφορίας του Football Manager 2025.

Τα τεράστια προβλήματα που αντιμετώπισε η SI στην προσπάθεια να φέρει στη νέα εποχή το δημοφιλές video game αποδείχτηκαν ανυπέρβλητα, με την εταιρεία να προχωρά στην παραδοχή ότι ήταν τελικά καλύτερα να μην βγει το παιχνίδι.

Οι αντιδράσεις ήταν ατελείωτες, με τους πιο ψύχραιμους να συμφωνούν πως από τη στιγμή που πέρασε τόσος καιρός, είναι μάλλον καλύτερα να επικεντρωθούν οι δημιουργοί στο να κυκλοφορήσουν ένα πιο καλοφτιαγμένο game για το 2026.

Όπως και να 'χει όμως, οι χρήστες των social media έδωσαν, αναμενόμενα, ρέστα, με τα memes να δίνουν και να παίρνουν...

Πηγή: skai.gr

TAGS: βιντεοπαιχνίδι ποδόσφαιρο Social Media
