Ήταν σαφές πως κάτι δεν πήγαινε καλά από τη στιγμή που η Sports Interactive είχε... εξαφανιστεί από προσώπου γης και πράγματι, την Παρασκευή (07/02) είχαμε και την ανακοίνωση για την οριστική ακύρωση της κυκλοφορίας του Football Manager 2025.

Τα τεράστια προβλήματα που αντιμετώπισε η SI στην προσπάθεια να φέρει στη νέα εποχή το δημοφιλές video game αποδείχτηκαν ανυπέρβλητα, με την εταιρεία να προχωρά στην παραδοχή ότι ήταν τελικά καλύτερα να μην βγει το παιχνίδι.

Οι αντιδράσεις ήταν ατελείωτες, με τους πιο ψύχραιμους να συμφωνούν πως από τη στιγμή που πέρασε τόσος καιρός, είναι μάλλον καλύτερα να επικεντρωθούν οι δημιουργοί στο να κυκλοφορήσουν ένα πιο καλοφτιαγμένο game για το 2026.

Όπως και να 'χει όμως, οι χρήστες των social media έδωσαν, αναμενόμενα, ρέστα, με τα memes να δίνουν και να παίρνουν...

The Football Manager community right now pic.twitter.com/BsMKBIzPjQ — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) February 7, 2025

Lighting a candle for the people who collect a physical copy of every Football Manager, with no FM25 their collections will be ruined forever. pic.twitter.com/M1S5LiLJtQ — Jack (@WorkTheSpace) February 7, 2025

What’s worse than heartbreak?



Us: pic.twitter.com/CoQCgfQUlt — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) February 7, 2025

The domino effect pic.twitter.com/TB80gqqaYX — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) February 7, 2025

rashford left, luka went to the lakers + fm25 got cancelled all in the space of a week. pic.twitter.com/Eb3sTsJwZm — .emi ² (@emi2xpng) February 7, 2025

Estoy así con la cancelación de FM25 pic.twitter.com/SHxbunMAev — Resacón (@resaconing) February 7, 2025

