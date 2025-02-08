Τη δεύτερη νίκη της μέσα σε διάστημα δέκα ημερών επί του Προμηθέα, πανηγύρισε το βράδυ του Σαββάτου (08/02) η ΑΕΚ Betsson BC!

Πραγματοποιώντας σπουδαία εμφάνιση στην άμυνα για σχεδόν 30 λεπτά αγώνα, και έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Χέιλ και Κουζμίνσκας, η «Ένωση» επικράτησε με το εντυπωσιακό 91-71 των Πατρινών στη «Sune Arena» για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL!

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ανέβηκε στο 10-8 και την τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, την ώρα όπου οι φιλοξενούμενοι έπεσαν στην 5η θέση και στο 8-10.

Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Χέιλ με 22 πόντους, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ, με τον Κουζμίνσκας να προσθέτει 17 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ, για τον Προμηθέα ξεχώρισε ο Γουόκερ με 19 πόντους.

Το ματς:

Αρκετά ανταγωνιστικό ήταν το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται κοντά στο σκορ και το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς χέρια. Από το τέταρτο λεπτό και μετά, ο Προμηθέας ανέβασε «στροφές» και με πρωταγωνιστές τους Ιβούντου και Γουόκερ, έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +6 για το 17-23.

Η αντίδραση της ΑΕΚ ήρθε στο δεύτερο δεκάλεπτο, εκεί όπου ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στην άμυνα και «κλείδωσε» τα επιθετικά ατού των Πατρινών. Με τους Χέιλ και Κουζμίνσκας να βγάινουν μπροστά και να πετυχαίνουν από 9 και 7 πόντους αντίστοιχα, οι «κιτρινόμαυροι» ισοφάρισαν σε 33-33 στο 17', προτού ακολουθήσει ένα νέο επιθετικό ξέσπασμα και με τους Γκρέι, Χέιλ και Γκόλντεν, πάνε στα αποδυτήρια με το υπέρ τους +7 και το 42-35.

Με το πόδι πατημένο στο... γκάζι μπήκε η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα στο τρίτο δεκάλεπτο, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά από νωρίς την υπόθεση νίκης. Με επτά διαδοχικούς πόντους του Νετζήπογλου και δύο του Γκρέι, οι γηπεδούχοι ανέβασαν τη διαφορά στο +15 (51-35) στο 23', φτάνοντας μάλιστα ακόμα και στο +18 (58-40) δύο λεπτά αργότερα, με τους Πατρινούς το μόνο που μπόρεσαν να κάνουν ήταν να μειώσουν στο 66-52 της περιόδου.

Όπως συνέβη και στο δεύτερο δεκάλεπτο, έτσι και στο τέταρτο και τελευταίο του ματς, οι Κουζμίνσκας και Χέιλ πήραν από το χέρι την ΑΕΚ και την έφεραν ακόμα και στο +24 (84-60), χάρη φυσικά και στην εκπληκτική άμυνα. Με τον κάθε έναν να πετυχαίνει οκτώ πόντους στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, η «Ένωση» έφτασε άνετα σε μια πολύ σημαντική νίκη με το τελικό 91-71, το οποίο και διαμόρφωσε ο νεαρός Νικολάου στο φινάλε, με τους συμπαίκτες του να τον αποθεώνουν!

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 42-35, 66-52, 91-71.

