Αποφασισμένος να κάνει άπαντες στον οργανισμό του Ντάλας να τον αποδεχθούν και να τον σεβαστούν, εμφανίστηκε στο ντεμπούτο του με την ομάδα ο Άντονι Ντέιβις!

Στην πρώτη του εμφάνιση με την ομάδα του Ντάλας, μετά το mega-trade του NBA που έστειλε τον Λούκα Ντόντσιτς στους Λέικερς, ο 31χρονος Αμερικανός φόργουορντ πραγματοποίησε μυθικό πρώτο ημίχρονο, βροντοφωνάζοντας πως πλέον αυτός θα είναι το απόλυτο... αφεντικό των Μαβς!

Συγκεκριμένα, ο «φρύδιας» σε 20:33 λεπτά συμμετοχές στο πρώτο ημίχρονο, διέλυσε τα κοντέρ, μετρώντας 24 πόντους, 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 μπλοκ και 9/13 σουτ κόντρα στους Ρόκετς, οδηγώντας την ομάδα του στο εντυπωσιακό 65-48 του πρώτου μέρους!

AD's FIRST HALF WITH THE MAVS:



24 PTS

13 REB

5 AST

3 BLK pic.twitter.com/vSdKPGaQfp — NBA (@NBA) February 8, 2025

