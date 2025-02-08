Λογαριασμός
Μυθικό πρώτο ημίχρονο για τον Ντέιβις στο ντεμπούτο του με τους Μάβερικς - Δείτε βίντεο

Ασύλληπτη εμφάνιση του Άντονι Ντέιβις στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα των Μάβερικς με τους Ρόκετς, στο ντεμπούτο του «φρύδια» με τη φανέλα του Ντάλας

Άντονι Ντέιβις

Αποφασισμένος να κάνει άπαντες στον οργανισμό του Ντάλας να τον αποδεχθούν και να τον σεβαστούν, εμφανίστηκε στο ντεμπούτο του με την ομάδα ο Άντονι Ντέιβις!

Στην πρώτη του εμφάνιση με την ομάδα του Ντάλας, μετά το mega-trade του NBA που έστειλε τον Λούκα Ντόντσιτς στους Λέικερς, ο 31χρονος Αμερικανός φόργουορντ πραγματοποίησε μυθικό πρώτο ημίχρονο, βροντοφωνάζοντας πως πλέον αυτός θα είναι το απόλυτο... αφεντικό των Μαβς!

Συγκεκριμένα, ο «φρύδιας» σε 20:33 λεπτά συμμετοχές στο πρώτο ημίχρονο, διέλυσε τα κοντέρ, μετρώντας 24 πόντους, 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 μπλοκ και 9/13 σουτ κόντρα στους Ρόκετς, οδηγώντας την ομάδα του στο εντυπωσιακό 65-48 του πρώτου μέρους!

