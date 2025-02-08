Αποφασισμένος να κάνει άπαντες στον οργανισμό του Ντάλας να τον αποδεχθούν και να τον σεβαστούν, εμφανίστηκε στο ντεμπούτο του με την ομάδα ο Άντονι Ντέιβις!
Στην πρώτη του εμφάνιση με την ομάδα του Ντάλας, μετά το mega-trade του NBA που έστειλε τον Λούκα Ντόντσιτς στους Λέικερς, ο 31χρονος Αμερικανός φόργουορντ πραγματοποίησε μυθικό πρώτο ημίχρονο, βροντοφωνάζοντας πως πλέον αυτός θα είναι το απόλυτο... αφεντικό των Μαβς!
Συγκεκριμένα, ο «φρύδιας» σε 20:33 λεπτά συμμετοχές στο πρώτο ημίχρονο, διέλυσε τα κοντέρ, μετρώντας 24 πόντους, 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 μπλοκ και 9/13 σουτ κόντρα στους Ρόκετς, οδηγώντας την ομάδα του στο εντυπωσιακό 65-48 του πρώτου μέρους!
AD's FIRST HALF WITH THE MAVS:— NBA (@NBA) February 8, 2025
24 PTS
13 REB
5 AST
3 BLK pic.twitter.com/vSdKPGaQfp
ANTHONY F*CKING DAVIS 🔥pic.twitter.com/U655baY4zu— Camisa 23 (@camisa_23) February 8, 2025
KAI + AD = 🔥 pic.twitter.com/FdOjVErBih— Dallas Mavericks (@dallasmavs) February 8, 2025
