Τι κι αν πήγε στην Κρήτη με δέκα απόντες; Ο ΠΑΟΚ έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στον ΟΦΗ, τον διέλυσε με 5-0 και επέστρεψε στις νίκες με εντυπωσιακό τρόπο!

Σαρωτικοί οι Θεσσαλονικείς, πέτυχαν δύο γκολ μέχρι το 8’ και στο 12’ εξασφάλισαν αριθμητικό πλεονέκτημα λόγω αποβολής του Σενγκέλια.

Επιστροφή στο σκοράρισμα μετά από σχεδόν 15 μήνες για τον Σαμάτα, που έβαλε δύο τέρματα, με Πέλκα, Σβαμπ και Μιχαηλίδη να βρίσκουν κι αυτοί δίχτυα.

Παρέμεινε εκτός οκτάδας η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς, εδραιώθηκαν στην πρώτη τετράδα οι νικητές, που ανέβηκαν στο -7 από την κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League.

Στο μυαλό του κόουτς

Σχηματισμό 4-2-3-1 επέλεξε ο Μίλαν Ράσταβατς, με τον Χριστογεώργο στην εστία και τους Μαρινάκης, Σίλβα, Χριστόπουλο και Χατζηθεοδωρίδη στην άμυνα.

Στον άξονα βρέθηκαν οι Καραχάλιος-Ανδρούτσος, με Θεοδοσουλάκη, Φούντα, και Σενγκέλια πίσω από τον Γιουνγκ.

Ο δε Τζανπάολο Καστορίνα πορεύτηκε επίσης με 4-2-3-1, με τον Κοτάρσκι στο τέρμα και τους Σάστρε, Βιετέσκα, Μιχαηλίδη και Γιόνι στην άμυνα.

Δυάδα στα χαφ οι Σβαμπ-Μπεϊτέ, με Σορετίρε, Κωνσταντέλια και Πέλκα πίσω από τον Σαμάτα.

Το ματς

Το ξεκίνημα του ΠΑΟΚ ήταν βγαλμένο από τα πιο τρελά όνειρα των οπαδών του! Μόλις στο 2’, ο Σαμάτα σόκαρε τους γηπεδούχους, σκοράροντας με κοντινή κεφαλιά μετά από ασταθή επέμβαση του Χριστογεώργου σε γύρισμα του Μιχαηλίδη.

Έξι λεπτά αργότερα, ήρθε και το δεύτερο γκολ, με τον Μεϊτέ να κάνει ωραία προσπάθεια και να βρίσκει δίπλα στην εστία τον Πέλκα, που δεν δυσκολεύτηκε να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του εξ επαφής.

Οι Κρητικοί βρίσκονταν σε σοκ και τα πράγματα θα γίνονταν ακόμα χειρότερα στο 12’, όταν κατόπιν χρήσης VAR, δόθηκε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Σενγκέλια για σκληρό μαρκάρισμα...

Με προβάδισμα δύο γκολ αλλά και αριθμητικό πλεονέκτημα, ο Δικέφαλος του Βορρά ήλεγχε πλήρως την κατάσταση, έχοντας στο μυαλό και το επερχόμενο ματς με τη Στεάουα Βουκουρεστίου.

Ο Κωνσταντέλιας είχε δύο προσπάθειες έξω από την περιοχή που δεν απείλησαν ιδιαίτερα, στο 20’ και στο 25’, ενώ στο 24’, ο ΟΦΗ είχε αγγίξει τη μείωση του σκορ με δυνατό σουτ του Μαρινάκη που κόντραρε και πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Εντέλει, στο 29’ ο διαιτητής έκανε on field review για χέρι του Χριστόπουλου και έδωσε πέναλτι, το οποίο αξιοποίησε ο Σβαμπ για να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 3-0 με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα!

Στο 39’, ο Κοτάρσκι απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Θεοδοσουλάκη και κράτησε το μηδέν, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα δεν κατάφερε να αντιδράσει στην προσπάθεια του Καραχάλιου, που με τη βοήθεια της κόντρας στον Βιετέσκα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ωστόσο, κατόπιν χρήσης VAR, το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, με το 3-0 να είναι το σκορ στην ανάπαυλα.

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Μωυσιάδης

4ος: Μπαλαχούτης

VAR: Τζήλος, Κατοίκος

