Γνωστή έγινε η 12άδα του Ολυμπιακού για τον σημερινό μεγάλο αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final 4.

Σε αυτή, όπως αναμενόταν, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε τρεις σέντερ και τον ΜακΚίσικ, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που υπήρχαν από το πρωί. Οι παίκτες που δεν θα είναι διαθέσιμοι σήμερα για να αγωνιστούν είναι οι Νιλικίνα, Μόρις, Φαλ, Λαρεντζάκης.

Έτσι, οι παίκτες που θα μπορεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας να χρησιμοποιήσει στον αγώνα είναι οι: Γουόκαπ, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρντ, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.

