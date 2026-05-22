Γνωστή έγινε η 12άδα του Ολυμπιακού για τον σημερινό μεγάλο αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final 4.
Σε αυτή, όπως αναμενόταν, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε τρεις σέντερ και τον ΜακΚίσικ, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που υπήρχαν από το πρωί. Οι παίκτες που δεν θα είναι διαθέσιμοι σήμερα για να αγωνιστούν είναι οι Νιλικίνα, Μόρις, Φαλ, Λαρεντζάκης.
Έτσι, οι παίκτες που θα μπορεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας να χρησιμοποιήσει στον αγώνα είναι οι: Γουόκαπ, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρντ, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.
- Final Four: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Telekom Center με έντονη αστυνομική παρουσία - Bίντεο, φωτογραφίες
- Football Zone: LIVE από το ΟΑΚΑ για το FINAL 4 | Tι θα ειπωθεί ανάμεσα σε Μαρινάκη – Μεντιλίμπαρ
- Final Four: Στα ερυθρόλευκα το Φάληρο - Οι οπαδοί του Ολυμπιακού ξεκίνησαν από τον ΗΣΑΠ για το T-Center
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.