Ο Χρήστος Τζόλης ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Μπριζ και φέτος, οδήγησε την ομάδα του στο πρωτάθλημα του Βελγίου και κατάφερε μόνο στα playoffs (7 γκολ, 9 ασίστ) να πετύχει επιδόσεις που άλλοι επιθετικοί καταφέρνουν μέσα σε μία χρονιά.

Στις δηλώσεις μαζί με το βραβείο του Man of the Match μετά το τέλος του ματς με την Μέχελεν, δήλωσε ότι δεν ασχολείται με το ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Σίτι, ή της Γιουνάιτεντ, ή της Άρσεναλ, πως παρά μόνο απολαμβάνει αυτή τη στιγμή την κατάκτηση του τίτλου και πως θα σεβαστεί το συμβόλαιό του στην Μπριζ, αν η ομάδα του αποφασίσει να τον κρατήσει.

Πηγή: skai.gr

