Μία νέα προσφορά που έριξε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το Βελιγράδι ήταν ο λόγος για τον οποίο τελικά μεταφέρθηκε τον Σεπτέμβριο η απόφαση για την ανάληψη του Final -4 του 2026.

Αυτό αναφέρουν οι νεότερες πληροφορίες σχετικά με τη σημερινή αναβολή από την Euroleague για την πόλη που θα φιλοξενήσει τη μίνι διοργάνωση της σεζόν που θα ξεκινήσει.

Μάλιστα, σύμφωνα τις ίδιες πηγές η πρόταση αυτή που έγινε από το Βελιγράδι είναι η ίδια που έχει κατατεθεί και από την Αθήνα.

Πλέον, η ψηφοφορία που θα γίνει τον Σεπτέμβριο θα είναι μυστική, ένα αίτημα του Χρήστου Σταυρόπουλου, GM της Αρμάνι Μιλάνο το οποίο και έγινε αποδεκτό.

