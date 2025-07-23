Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επανήλθε με μεγαλύτερη προσφορά το Βελιγράδι για το Final Four – Μυστική η ψηφοφορία του Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με πληροφορίες το Βελιγράδι έφερε στο τραπέζι νέα βελτιωμένη πρόταση για την ανάληψη του Final-4. Μυστική θα είναι η ψηφοφορία του Σεπτεμβρίου

Euroleague

Μία νέα προσφορά που έριξε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το Βελιγράδι ήταν ο λόγος για τον οποίο τελικά μεταφέρθηκε τον Σεπτέμβριο η απόφαση για την ανάληψη του Final -4 του 2026.

Αυτό αναφέρουν οι νεότερες πληροφορίες σχετικά με τη σημερινή αναβολή από την Euroleague για την πόλη που θα φιλοξενήσει τη μίνι διοργάνωση της σεζόν που θα ξεκινήσει.

Μάλιστα, σύμφωνα τις ίδιες πηγές η πρόταση αυτή που έγινε από το Βελιγράδι είναι η ίδια που έχει κατατεθεί και από την Αθήνα.

Πλέον, η ψηφοφορία που θα γίνει τον Σεπτέμβριο θα είναι μυστική, ένα αίτημα του Χρήστου Σταυρόπουλου, GM της Αρμάνι Μιλάνο το οποίο και έγινε αποδεκτό.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Euroleague Final 4 βελιγράδι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark