Τσιριβέγια: Το ντεμπούτο που έδειξε τον ηγέτη της μεσαίας γραμμής

Αν υπάρχει ένα όνομα που ξεχώρισε στην πρόβα… Ευρώπης του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ρέιντζερς, αυτό ήταν χωρίς αμφιβολία του Πέδρο Τσιριβέγια. Ο 28χρονος Ισπανός μέσος πραγματοποίησε ένα ντεμπούτο υψηλού επιπέδου, επιβεβαιώνοντας γιατί αποκτήθηκε για να παίξει κομβικό ρόλο στον άξονα.
Ο Τσιριβέγια μέσα σε 84 λεπτά συμμετοχής, άφησε έντονο στίγμα στο παιχνίδι. Είχε 44 ενέργειες με την μπάλα, εκ των οποίων οι 29 ήταν πάσες. Το πιο εντυπωσιακό; 17/17 στις κοντινές μεταβιβάσεις, δείχνοντας τρομερή ακρίβεια και καθαρό μυαλό υπό πίεση.
