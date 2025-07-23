Πόλη και έδρα του φετινού Final-4 της Euroleague από… Σεπτέμβρη!

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Ντονάτας Ούρμπονας, σε σημερινό (23/07) του ρεπορτάζ, με αφορμή την προγραμματισμένη διαδικτυακή συνεδρίαση του συμβουλίου των 13 ομάδων από την οποία θα προέκυπταν οι εξελίξεις επί του θέματος!

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον έγκριτο Λιθουανό δημοσιογράφο, οι συμμετέχοντες δεν μπόρεσαν να φτάσουν σε μια κοινή απόφαση για το που θα γίνει το Final-4 του 2026, και ως εκ τούτου η συνεδρίαση δεν κατέληξε πουθενά…

Θυμίζουμε ότι Αθήνα και Βελιγράδι ήταν οι δύο επικρατέστερες επιλογές, έχοντας άλλωστε καταθέσει και επίσημα υποψηφιότητα για την ανάληψη της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης μπάσκετ.

