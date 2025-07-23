Λογαριασμός
Αναβλήθηκε η απόφαση για την έδρα του Final-4 της Euroleague, πάει για Σεπτέμβρη

Μετατίθεται η απόφαση για την έδρα διεξαγωγής του Final-4 του 2026, αφού δεν προέκυψε ομόφωνη απόφαση στη σημερινή (23/07) συνεδρίαση των 13 μετόχων

Euroleague

Πόλη και έδρα του φετινού Final-4 της Euroleague από… Σεπτέμβρη!

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Ντονάτας Ούρμπονας, σε σημερινό (23/07) του ρεπορτάζ, με αφορμή την προγραμματισμένη διαδικτυακή συνεδρίαση του συμβουλίου των 13 ομάδων από την οποία θα προέκυπταν οι εξελίξεις επί του θέματος!

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον έγκριτο Λιθουανό δημοσιογράφο, οι συμμετέχοντες δεν μπόρεσαν να φτάσουν σε μια κοινή απόφαση για το που θα γίνει το Final-4 του 2026, και ως εκ τούτου η συνεδρίαση δεν κατέληξε πουθενά…

Θυμίζουμε ότι Αθήνα και Βελιγράδι ήταν οι δύο επικρατέστερες επιλογές, έχοντας άλλωστε καταθέσει και επίσημα υποψηφιότητα για την ανάληψη της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης μπάσκετ.

Πηγή: sport-fm.gr

