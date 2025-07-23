Αθήνα ή Βελιγράδι: Σήμερα η απόφαση για το Final 4 του 2026 της Euroleague

Γνωστή θα γίνει σήμερα η πόλη και το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το Final-4 της Euroleague για τη σεζόν που ξεκινά. Στις 11.00 σήμερα το πρωί είναι προγραμματισμένη η διαδικτυακή συνεδρίαση του συμβουλίου των 13 ομάδων στην οποία θα συζητηθούν θέματα για τη διοργάνωση, ανάμεσα στα οποία θα είναι το Final-4.

Δύο πόλεις είναι αυτές που διεκδικούν την διοργάνωση του, η Αθήνα και το Βελιγράδι, που έχουν καταθέσει επίσημα τις υποψηφιότητες.



Το τελευταίο Final-4 που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και το OAKA έγινε το 2007 όταν ο Παναθηναϊκός είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης νικώντας στον τελικό της ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Στο Βελιγράδι έχουν γίνει το 2018 και το 2022.



Υπάρχει –σύμφωνα με πληροφορίες- και ένα ενδεχόμενο να ανακοινωθεί και η έδρα για το επόμενο Final-4 αυτό του 2027 με το Άμπου Ντάμπι να είναι το πρώτο φαβορί.

