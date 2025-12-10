Σε ένα απολαυστικό παιχνίδι στα Άνω Λιόσια, η ΑΕΚ νίκησε στην παράταση τη Λέβιτσε με 99-88 και προκρίθηκε στους «16» του FIBA Champions League. Το παιχνίδι ήταν πραγματικά εκπληκτικό, με την ομάδα από τη Σλοβακία να παίζει πάρα πολύ καλό μπάσκετ και να υποχρεώνει τη «Βασίλισσα» να φτάσει τα όριά της για να νικήσει. Η ΑΕΚ ήταν μπροστά σε όλο το παιχνίδι 5-7 πόντους, οι φιλοξενούμενοι συνεχώς μείωναν στο καλάθι (πέρασαν και δύο φορές μπροστά) και αυτό δεν σταμάτησε για 40 λεπτά, μέχρι που το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα (που αποβλήθηκε στο πρώτο ημίχρονο) κυριάρχησε πλήρως και πήρε τη νίκη-πρόκριση.

Από άλλο πλανήτη ο Σίλβα με 19 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 τάπες και 2 κλεψίματα! Εκπληκτικός ο Γκρέι - έπαιξε 40 λεπτά - με 16 πόντους, 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα. Ολοκληρωτική εμφάνιση και από τον Μπάρτλεϊ με 22 πόντους, 7 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα!

Η ΑΕΚ που ξεκίνησε το παιχνίδι έχοντας στην αρχική της πεντάδα τους Φλιώνη, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Γκρέι και Σίλβα, μπήκε πάρα πολύ δυναμικά και άκρως επιθετικά στο ματς, επιβάλλοντας από νωρίς το δικό της τέμπο. Με πολυφωνία στην επίθεση και τον Σίλβα να «σκεπάζει» τα καλάθια με ριμπάουντ και μπλοκ, η «Ένωση» προηγήθηκε με 11-3 στο τρίλεπτο, χάρη και στους 5 μαζεμένους πόντους του Αρμς, αναγκάζοντας τον κόουτς Μάτζιν να καλέσει τόσο νωρίς τάιμ άουτ.

Οι Σλοβάκοι «αφυπνίστηκαν» επιθετικά, ωστόσο, αμυντικά η «Ένωση» έβρισκε τον τρόπο να τους κάνει τη ζημιά. Με τον Σίλβα να κυριαρχεί και να πετυχαίνει έξι μαζεμένους πόντους, και τον Αρμς να προσφέρει ένα απίθανο tomahawk κάρφωμα στο τρανζίσιον, οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν στο +9 για το 19-10 στο 6ο λεπτό. Σε εκείνο το σημείο, η Λέβιτσε με πρωταγωνιστή τον Κάριους κράτησε στο μηδέν την ελληνική ομάδα για 2,5 λεπτά, την ώρα όπου με δικό της 9-0 σερί έφερε το ματς στα ίσα (19-19). Έκτοτε, οι δύο ομάδες αντάλλαξαν διαδοχικά καλάθια μέχρι και το 24-24, προτού ο Μπάρτλεϊ με buzzer beater τρίποντο κλείσει το δεκάλεπτο στο 27-24.

Όπως τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο έτσι ξεκίνησε και το δεύτερο, με τον Μπάρτλεϊ να ευστοχεί πίσω από τα 6,75μ. και τους Γκρέι και Κατσίβελη λίγο αργότερα να γράφουν το 35-28 στο 14ο λεπτό. Με τον σέντερ, Ακόλ Μαβέιν, οι φιλοξενούμενοι παρέμεναν κοντά στο σκορ, μέχρι και το 16ο λεπτό, σημείο στο οποίο ο Ντράγκαν Σάκοτα αποβλήθηκε με δύο μαζεμένες τεχνικές ποινές, έπειτα από εντονότατες διαμαρτυρίες προς τους ρέφερι του αγώνα για ένα φάουλ που χρεώθηκε ο Κατσίβελης.

Από τις βολές των τεχνικών ποινών, η Λέβιτσε ισοφάρισε σε 41-41, οι Πετσάρσκι και Σκορδίλης «ξεκολλήσουν» επιθετικά την ΑΕΚ στο τελευταίο δίλεπτο της περιόδου και στείλουν τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με το σκορ στο 49-47. Σίλβα με 10 και Μπάρτλεϊ με 8 πόντους αντίστοιχα ξεχώρισαν στο πρώτο 20λεπτο για τη «Βασίλισσα».

Σε πιο αργό τέμπο κινήθηκε το τρίτο δεκάλεπτο, καθώς αμφότερες οι δύο ομάδες προτίμησαν σε πολλές των περιπτώσεων να προβούν σε μεγάλες και οργανωμένες επιθέσεις, ρίχνοντας έτσι το γρήγορο τέμπο. Η ΑΕΚ μπήκε στην περίοδο με ένα μικρό σερί 5-0 δια χειρός Γκρέι και Αρμς για το 54-47, με τη Λέβιτσε να βρίσκει το πρώτο της καλάθι μετά από τρία λεπτά αγώνα και να απαντά με ένα δικό της μικρό σερί 5-0 για το 54-52 στο 24ο λεπτό. Στη συνέχεια, οι Σλοβάκοι είχαν απαντήσεις στα καλάθια των Φλιώνη και Μπάρτλεϊ και με όμορφες συνεργασίες που είχαν ως τελικό αποδέκτη τον Μαβέιν, μείωσαν στον πόντο και το 59-58 στο 27ο λεπτό, προσπερνώντας μάλιστα για πρώτη φορά στο ματς λίγο αργότερα με το τρίποντο του Γουέσον για το 61-59 ένα λεπτό αργότερα.

Κάπου εκεί ήρθε το ξέσπασμα της ΑΕΚ, που με καλάθια των Γκρέι και Μπάρτλεϊ, αλλά και ένα μεγάλο τρίποντο από την κορυφή του Αμερικανού γκαρντ, η... τάξη αποκαταστάθηκε γρήγορα, με τον Σκορδίλη να ολοκληρώνει το 9-0 σερί της «Ένωσης» για το 68-61, προτού ο Μούσιτς στο φινάλε διαμορφώσει το 68-63 της περιόδου.

Η ΑΕΚ μπήκε στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο με σκοπό να «καθαρίσει» τον αγώνα και τη νίκη και να μην μπλέξει περεταίρω. Βγάζοντας ενέργεια και δυναμισμό στο παιχνίδι της, η «Βασίλισσα», αφού είδε τον Μαβέιν να «ροκανίζει» τη διαφορά στον πόντο (68-67), αντέδρασε και με τον Σίλβα να πετυχαίνει μεγάλα δίποντα και τους Κατσίβελη και Φλιώνη να προσφέρουν σουτ από την περιφέρεια για το 80-73 στο 36ο λεπτό.

Οι Σλοβάκοι ωστόσο δεν το παράτησαν και με επτά μαζεμένους πόντους από τον Ντόρσεϊ ισοφάρισαν δύο λεπτά αργότερα (80-80). Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι με βολές του Μαβέιν πέρασαν μπροστά για το 82-80 στο 1:52' πριν το φινάλε, με τον Μπάρτλεϊ να ισοφαρίζει (82-82) στα 27 δευτερόλεπτα, με τον γκαρντ της «Ένωσης» να αστοχεί σε «νεκρό χρόνο» σε δύσκολο τρίποντο νίκης και το ματς να οδηγείται στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, η ΑΕΚ μπήκε καλά και με τρίποντο του Γκρέι και γκολ-φάουλ του Σίλβα προηγήθηκε με 88-82 στο πρώτο λεπτό. Οι βολές του Μούσιτς και το δύσκολο ντράιβ του ΜακΓκιλ, μείωσαν στο 88-86 με τον Λεκαβίτσιους να απαντά με μεγάλο τρίποντο από τη γωνία για το 91-86 δύο λεπτά πριν το φινάλε. Εν συνεχεία, ο Σίλβα με απίθανη τάπα στον ΜακΓκιλ και δύο βολές στην επόμενη επίθεση, ανέβασε τη διαφορά στο +7 (93-86) για να ακολουθήσει το «τρελό» τρίποντο του Μπάρτλεϊ μπροστά σε άμυνα για το +10 και το 96-86 στο 1:20' πριν το φινάλε! Μια διαφορά που η ΑΕΚ κράτησε μέχρι το τέλος και πανηγύρισε τη νίκη και μαζί την πρόκριση στη φάση των «16» του BCL με το τελικό 99-88!

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 49-47, 68-63, 82-82, 99-88 παρ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.