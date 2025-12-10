Στο PAOK Sports Arena βρέθηκε ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Αριστοτέλης Μυστακίδης για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση με την Πριεβίτζα, για την 1η αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup. Ο νέος μεγαλομέτοχος του συλλόγου έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, υποσχόμενος πράξεις, και όχι λόγια.

Η δήλωση του κ. Μυστακίδη:

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ, εγώ γεννήθηκα εδώ πέρα, δυστυχώς λείπω κάμποσα χρόνια, αλλά πάντα τον είχα στην καρδιά μου. Να βοηθήσουμε τον ΠΑΟΚ με την ομάδα που κτίζουμε, και να βοηθήσουμε τους φιλάθλους και τους παίκτες, γιατί στο κάτω – κάτω η ομάδα δική τους είναι, και αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ιδιοκτήτες στις ομάδες δεν την έχουν την ομάδα για τον εαυτό τους, αλλά για τους φιλάθλους και για τους παίκτες. Καλύτερα να κάνουμε πράγματα, παρά να λέμε».

Πηγή: skai.gr

