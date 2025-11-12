FIBA Champions League: Η ΑΕΚ νίκησε τη Ρίγα 95-64, πλησιάζει στους «16»

Μετά από δύο κακές εμφανίσεις και ήττες από το Περιστέρι και το ΠΑΟΚ για το εγχώριο πρωτάθλημα, η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες, για την τέταρτη αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων του FIBA Champions League, με σκορ 95-64 κόντρα στη Ρίγα από τη Λετονία. Η «βασίλισσα» προκρίθηκε με αυτό το αποτέλεσμα σίγουρα στην ενδιάμεση φάση, είναι το φαβορί για να προκριθεί απ' ευθείας στους «16» και κοιτάζει ακόμη πιο ψηλά σε μία διοργάνωση που έχει φτάσει τρεις φορές στο Final-4 (με μία κατάκτηση).

Ύστερα από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο (41-41), η «Ένωση» κυριάρχησε απόλυτα στο παρκέ του Κλειστού των Άνω Λιοσίων στο δεύτερο 20λεπτο και με «σύμμαχο» την εξαιρετική και άκρως επιθετική της άμυνα, έκανε το 4/4 στον 6ο όμιλο της διοργάνωσης. Χαρακτηριστικό είναι πως έκανε 11 κλεψίματα και ανάγκασε τους Λετονούς σε 23 λάθη (!), βρίσκοντας 29 πόντους από λάθη αντιπάλου!

Κάπως έτσι, πήρε την απαραίτητη ενέργεια και στην επίθεση και με πολυφωνία στο σκοράρισμα και τους Μπάρτλεϊ (23π.), Σίλβα (16π., 9ρ.) και Λεκαβίτσιους (11π., 7ασ.) σε πρώτο πλάνο, έφτασε στη μεγάλη αυτή εντός έδρας νίκη.



Με τον Χαραλαμπόπουλο να παίρνει τη θέση του Αρμς στην αρχική πεντάδα για πρώτη φορά φέτος, η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυναμικά το παιχνίδι και χάρη στην εξαιρετική της άμυνα με τρία κλεψίματα, προηγήθηκε με 8-1 στο πρώτο τρίλεπτο. Στη συνέχεια, η Ρίγα βρήκε κάποια εύκολα σουτ και με ένα σερί 7-0 ισοφάρισε ένα λεπτό αργότερα (8-8), προτού οι Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλος συνδεθούν με το αντίπαλο καλάθι πίσω από τα 6,75μ. και γράψουν το 14-8 στο 5λεπτο.

Μάλιστα, λίγο μετά με βολές του Φλιώνη η διαφορά έφτασε στο +8 (16-8) με τον Μπέρτανς να απαντά με τρίποντο και τρεις βολές για το 16-14 στο 7'. Η είσοδος του Λεκαβίτσιους στο παρκέ βοήθησε επιθετικά την «Ένωση», με τον Λιθουανό γκαρντ να πετυχαίνει 5 πόντους και τον Σίλβα να προσθέτει το highlight της βραδιάς με ένα απίθανο κάρφωμα για το 24-18 στο 9'. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, οι Κιλπς και Μπάρτλεϊ πέτυχαν από ένα καλάθι για το 26-20 της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα μπήκε κάπως νωθρά, επιτρέποντας στη Ρίγα να «ροκανίσει» τη διαφορά και να ισοφαρίσει στο 29-29 στο 14ο λεπτό. Χαρακτηριστικό της εικόνας της ΑΕΚ και της έλλειψης καθαρού μυαλού στην περίοδο ήταν ότι υπέπεσε σε δύο φορές - συνολικά 3 στο ημίχρονο - σε φάουλ πάνω στο τρίποντο, στέλνοντας τους Λετονούς... άκοπα στην γραμμή των βολών. Κάπως έτσι, αμφότερες οι ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα, προτού η Ρίγα πάρει για πρώτη φορά το πάνω χέρι στο σκορ στο 17ο λεπτό και λίγο μετά ανεβάσει τη διαφορά στο +3 και το 40-37. Εκείνο που μπόρεσαν να κάνουν οι γηπεδούχοι ήταν να βρουν ένα σουτ μέσης απόστασης με τον Φλιώνη και ένα buzzer beater δίποντο από τον Μπάρτλεϊ, στέλνοντας τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια στην απόλυτη ισοπαλία και με το σκορ στο 41-41.

Η ολιγόλεπτη διακοπή του ημιχρόνου λειτούργησε «ευεργετικά» για την ΑΕΚ, η οποία και μπήκε στην τρίτη περίοδο αποφασισμένη να επιβάλει τον ρυθμό της και να «χτίσει» μια καλή διαφορά για τη συνέχεια. Κάτι που αποτυπώθηκε και στο παρκέ, με τους παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα να παίζουν τρομερή άμυνα, αναγκάζοντας τη Ρίγα σε συνολικά 5 λάθη και πολλές κακές επιθέσεις. Την ίδια στιγμή, οι «κιτρινόμαυροι» με τους Μπάρτλεϊ και Σίλβα σε πρώτο πλάνο, έφτασαν να προηγηθούν με +15 για το 58-43 στο 26ο λεπτό, χάρη σε ένα τρομερό σερί 17-2!

Η ομάδα του Μάρτινς Γκούλμπις μείωσε προσωρινά στους 10 με καλάθια των Τόρο και Κιλπς, ωστόσο, η «Ένωση» συνέχισε να παίζει σε υψηλό τέμπο και με τον τρομερό Φρανκ Μπάρτλεϊ να φτάνει τους 23 πόντους, έκλεισε το δεκάλεπτο στη μέγιστη τιμή της διαφοράς και στο +17 για το 65-48!

Κάπως έτσι, η τέταρτη και τελευταία περίοδος απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, αφού, η «Βασίλισσα» δεν χαλάρωσε ποτέ και με σύμμαχο την τρομερή της άμυνα και τα πολλά κλεψίματα, έπαιρνε την απαραίτητη ώθηση και για το εμπρός μέρος του παρκέ! Χαρακτηριστικό ήταν πως η διαφορά συνεχώς αυξανόταν, παίρνοντας τελικός τη νίκη με το επιβλητικό +31και το 95-64!

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 41-41, 65-48, 95-64.

