Παναθηναϊκός: Διαψεύδει τα σενάρια περί πρόσληψης Ράφα Μπενίτεθ

Δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες εμπλέκουν τον Ράφα Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό, κάνοντας λόγο για εισήγηση του Φράνκο Μπαλντίνι ώστε ο Ισπανός τεχνικός να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας στη θέση του Χρήστου Κόντη.

Ωστόσο, η «πράσινη» ΠΑΕ διαψεύδει κατηγορηματικά τα συγκεκριμένα σενάρια, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει καμία βάση στις σχετικές πληροφορίες.

Με αυτήν τη διάψευση, οι «πράσινοι» βάζουν τέλος στη φημολογία που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται γύρω από το όνομα του έμπειρου προπονητή.

Πηγή: skai.gr

